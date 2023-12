Zdražit všechno, co teče? WHO vyzývá k vyšším daním u alkoholu a slazených nápojů

Světová zdravotnická organizace (WHO) v úterý vyzvala vlády ke zvýšení daní u alkoholických nápojů a jejich zavedení u produktů, které dosud spotřební dani nepodléhají, což v některých evropských zemích platí například o vínu. Vyšší daně by měly být uvaleny také na slazené nápoje, vyzývá WHO a poukazuje na negativní zdravotní dopady konzumace těchto nápojů.