Zdravotnické odbory budou dnes protestovat kvůli výdělkům a pracovním podmínkám
8. 9. 2025 – 13:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zdravotnické a lékařské odbory se dnes odpoledne chystají protestovat před ministerstvem zdravotnictví.
Stěžují si na nízké výdělky, na nedostatek personálu a na jeho přepracovanost. Žádají úpravu návrhu úhrad za péči pro příští rok i částí chystaného rozpočtu. Na svou akci zvou také politiky, kterým chtějí zprostředkovat výpovědi lidí z praxe.
Podle předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové před čtyřmi lety chybělo ve zdravotnictví asi 2000 sester, loni přes 3000. Běžné jsou dvanáctihodinové směny, podotkla odborářka. Poukazuje také na to, že výdělek sester se ve státních a soukromých zařízeních liší i o 10.000 korun. Podle odborů je nutné řešit nejen odměňování, ale i pracovní podmínky. Odboráři si stěžují kvůli nedostatku personálu i na přepracovanost a přetěžování. Kritizují, že digitalizace proniká do nemocnic pomalu a sestry musí údaje přepisovat místo jejich přehrání či automatického záznamu.
Protest zdravotnických odborů a lékařského odborového klubu by měl začít ve 14:00 před budovou ministerstva zdravotnictví. V krátkých videích situaci představí zdravotníci a zdravotnice. Odboráři zvali členy vlády, ti se omluvili. Pozvání přijali někteří poslanci, uvedla předsedkyně zdravotnického svazu.
Odbory s Českou lékařskou komorou protestovaly naposledy v prosinci 2023. Víc než 6000 lékařů tehdy vypovědělo přesčasy v nemocnicích. Dosáhli pak zvýšení platů. Další protest odboráři ohlásili loni na podzim, kvůli povodním od něj ale upustili.