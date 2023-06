‚Zázrak‘ v džungli. Vojáci po 40 dnech nalezli živé děti ztracené po pádu letounu

Kolumbijští vojáci po 40 dnech našli čtyři děti, které se po pádu malého letadla ztratily v amazonské džungli. Sourozenci ve věku jeden, čtyři, devět a 13 let objevili nedaleko místa nehody letadla, píše agentura Reuters.

Čtveřice v sobotu dorazila do hlavního města Bogoty, kde se jí věnovali lékaři.

„Radost pro celou Kolumbii! Čtyři děti, které se ztratily v kolumbijské džungli, byly nalezeny živé,“ oznámil prezident Gustavo Petro na twitteru.

Havarovaný letoun. | zdroj: Profimedia

V letadle Cessna 206 byli kromě dětí tři dospělí, a to včetně matky dětí a pilota. Letadlo Cessna 206 se zřítilo 1. května krátce poté, co pilot nahlásil řídící věži poruchu motoru. Pokusil se nouzově přistát, ale narazil do stromů.

Dospělí při havárii zemřeli, jejich těla byla nalezena v troskách.

Sourozenci Lesla, Soleina, Tien a Cristin byli objeveni v pátek v kolumbijském departementu Caquetá. S pátráním pomohli domorodci. Zpočátku je ošetřovali vojenští lékaři, kteří doprovázeli pátrací týmy.

Na fotografiích, které sdílela kolumbijská armáda, vypadají pohuble, ale čile.

Děti pocházejí z domorodé komunity, což jim zjevně pomohlo přežít v džungli tak dlouhou dobu. Starší z dětí byly zvyklé chodit do deštného pralesa, dokázali rozpoznat rostliny vhodné k jídlu a také ty, které jsou jedovaté. Za hrdinku označují kolumbijská média třináctiletou Lesly, která převzala po havárii starost o své sourozence.

Během pátrání byly nalezeny jejich různé stopy, včetně provizorních přístřešků či zbytků snědeného ovoce. Vývoj mise nazvané operace Naděje s napětím sledovala celá Kolumbie.

„Udělali jsme vše, co bylo nutné, abychom nemožné učinili možným. Nasadili jsme satelity, nasadili jsme letadla, která shazovala jídlo a letáky,“ řekl generál Pedro Sánchez, velitel společného vojenského velitelství pro speciální operace na letecké základně v Bogotě.

Po přistání letadla s dětmi v hlavním městě na ně čekaly čtyři sanitky, které je odvezly do vojenské nemocnice.