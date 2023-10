Závěrečné řeči v kauze Feri: Žalobkyně navrhla tři roky vězení, obhajoba zproštění viny

Jediným poškozeným v trestním řízení, ve kterém se projednává obžaloba ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění, je obžalovaný, tedy bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri. U Obvodního soudu pro Prahu 3 to dnes řekla Feriho obhájkyně Zuzana Smítková. Trestní senát požádala, aby Feriho v plném rozsahu zprostil obžaloby. Vinu před soudem znovu odmítl i Feri. Státní zástupkyně pro muže v závěrečné řeči navrhla trest okolo tří let vězení. Rozhodnutí soud vynese ve čtvrtek.

„Jediným skutečným poškozeným v tomto řízení je pan obžalovaný. Jeho zničená politická kariéra, osobní život, dobré jméno,“ řekla obhájkyně. Smítková doplnila, že ženy mohlo k obvinění Feriho vést více důvodů. Zmínila snahu se zviditelnit, získat pozornost blízkých, ale i zištnost - poškozené po Ferim žádají odškodné. Podle advokátky mohly být ženy také frustrované kvůli tomu, že nakonec dal přednost jiné dívce. Příběhy poškozených jsou podle ní z velké části smyšlené.

To, že by měly poškozené ženy jakýkoli motiv Feriho křivě obvinit, odmítla v závěrečné řeči státní zástupkyně Petra Gřivnová. Feri se podle ní snažil poškozené dívky znevěrohodnit, je ale logické, že si ženy všechny detaily nepamatují, ať už vlivem času, či stresu, který v důsledku jeho chování prožily. „U poškozených lze zcela vyloučit, že by se měly obžalovanému mstít,“ uvedla také Gřivnová. Dívky jsou podle ní věrohodné.

Feri se ve své závěrečné řeči věnoval především údajným rozporům v tom, co ženy na policii či u soudu vypověděly. Ohradil se také proti tvrzení žalobkyně, že neprojevil dostatečnou sebereflexi. „Nemohu se omlouvat za něco, co se nestalo,“ řekl Feri. Policie a státní zástupci podle něj k případu přistupují alibisticky. Stíhání pro něj znamenalo destrukci osobního i pracovního života.

Jeho obhájkyně v závěrečné řeči také poukázala na počátek celé kauzy. Feriho začali policisté prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Zveřejnění článku obhájkyně spojila i s volbami do Poslanecké sněmovny, které se konaly na podzim stejného roku.

Smítková upozornila i na závěry znaleckého posudku, podle kterého Feri netrpí žádnou poruchou ani parafilií. V době popsaných skutků měl navíc Feri stálou partnerku, a neměl tedy důvod si vynucovat sex, dodala obhájkyně.

Obžaloba popisuje tři skutky. První se podle státní zástupkyně stal v březnu 2016 ve Feriho bytě. Feri se podle žalobkyně pokoušel tehdy sedmnáctiletou dívku líbat a sahat na ni, ačkoli mu dávala najevo, že si s ním intimní kontakt nepřeje. Obžaloba tvrdí, že když chtěla dívka z bytu odejít, nabídl jí Feri nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu „částečné ztráty vědomí“. Feri pak s dívkou podle spisu prováděl různé sexuální praktiky.

Smítková uvedla, že nejsou žádné důkazy o tom, že by v nápoji byla omamná látka a že by Feri měl takovou látku vůbec k dispozici. Feri znovu takové jednání odmítl. „Že bych někomu dal něco do pití, je extrémně nechutné,“ zopakoval Feri.

Druhý skutek se podle žalobkyně stal v listopadu 2016, opět v bytě v Praze 3. S touto ženou měl Feri podle obžaloby pohlavní styk, a to přes její nesouhlas. Feri nepopírá, že měl se ženou sex, podle něj byl ale dobrovolný.

Třetí incident se stal podle obžaloby v roce 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby v kuchyňce začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Následně se ji znovu pokoušel líbat ve výtahu. Dívce se podařilo odejít, státní zástupkyně proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění. Feri dnes řekl, že žena křivě vypovídala. Se ženou se líbal, s čímž podle něj souhlasila. „Věc je na první pohled vybájená, vůbec neměla opustit přípravné řízení,“ uvedl Feri.

Státní zástupkyně dnes dopoledne v závěrečné řeči řekla, že všechny skutky popsané v obžalobě se podařilo v hlavním líčení prokázat. Pro Feriho navrhla nepodmíněný trest okolo tří let vězení. Zástupkyně poškozených Adéla Hořejší uvedla, že přiléhavější by byl trest šest let vězení, tedy zhruba v polovině trestní sazby.