Zapomeňte na drahá naslouchadla: Senioři mají nárok na tisíce od pojišťovny
17. 9. 2025 – 8:46 | Zprávy | Anna Pecena
Mnoho seniorů si myslí, že kvalitní sluchadlo je luxus za desetitisíce, který si nemůžou dovolit. Ve skutečnosti však české zdravotní pojišťovny hradí značnou část ceny – a pokud víte, jak na to, můžete ušetřit tisíce korun.
Kolik pojišťovna zaplatí a kdo má nárok
V České republice je příspěvek na sluchadlo jasně daný zákonem. Dospělý pacient, tedy i senior, má nárok na úhradu 6 817 korun a 44 haléřů na jedno sluchadlo. Pokud vám lékař předepíše dvě, můžete získat až 13 634 korun a 88 haléřů. Tento příspěvek lze čerpat jednou za pět let, takže se rozhodně vyplatí vybírat promyšleně.
Podmínkou je doporučení od odborného lékaře – nejčastěji ORL specialisty nebo foniatra. Praktický lékař nestačí. Jakmile máte poukaz, můžete si vybrat zařízení z nabídky schválených prodejců. A dobrá zpráva? Výše příspěvku není nijak svázána s konkrétní značkou nebo typem, takže máte možnost volit mezi závěsnými i zvukovodovými modely podle toho, co vám sedí nejlépe.
Jak vybírat sluchadlo, abyste nepřeplatili
Ceny se na trhu výrazně liší. Existují základní modely, které se po odečtení příspěvku prakticky „zaplatí samy“, ale i sofistikované varianty s potlačením hluku, propojením s mobilem či dobíjecí baterií. U dražších sluchadel obvykle doplácíte rozdíl mezi cenou a příspěvkem.
Dobrou volbou bývají přístroje s akumulátorem – nemusíte kupovat jednorázové baterie, což vám ročně ušetří další stovky korun. Pokud máte v okolí specializovanou prodejnu, stojí za to vybrat tam – získáte i odborné nastavení, bez kterého by ani sebelepší přístroj nefungoval správně.
Tipy, jak ušetřit ještě víc
-
Sledujte akce a výprodeje – e-shopy i kamenné prodejny občas nabízejí slevy na předváděcí modely.
-
Kombinujte příspěvky – některé zdravotní pojišťovny mají vlastní bonusové programy, ze kterých můžete čerpat další příspěvek například na rehabilitaci sluchu.
-
Neplaťte za zbytečné funkce – pokud nepotřebujete připojení k mobilu nebo pokročilé filtry, vystačíte si s levnějším modelem.
Závěr:
Sluchadlo nemusí být noční můra rodinného rozpočtu. Pokud využijete příspěvek zdravotní pojišťovny, máte velkou část ceny hrazenou automaticky a díky chytrému výběru můžete doplatit jen minimum. Stačí vědět, kde se ptát a co požadovat.