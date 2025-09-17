Dnes je středa 17. září 2025., Svátek má Naděžda
Počasí dnes 15°C Polojasno

Nejšťastnější maminka! Rozzářená Veronika Khek Kubařová se pochlubila miminkem

17. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Nejšťastnější maminka! Rozzářená Veronika Khek Kubařová se pochlubila miminkem
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Čekala, doufala, přála si... A sen se splnil.

Když oblíbená herečka s ikonicky odzbrojujícím úsměvem Veronika Khek Kubařová letos v dubnu oznámila, že čeká miminko, musel pookřát snad úplně každý.

S manželem s totiž snažili velmi dlouho: Už před šesti lety, tedy v roce 2019, Veronika prohlašovala, že je na roli maminky připravená a velmi se těší. 

Čekání ale nakonec naštěstí nebylo marné: Veronika otěhotněla a před měsícem přivítala na světě svého vymodleného chlapečka.

Jak se jmenuje, zatím nevíme, o čem se ale nedá pochybovat, je péče a láska, kterou ho zahrnují oba rodiče.

Veronika se také konečně odhodlala pochlubit světu: Synkův obličej decentně zakryla, jinak ale ukázala, jak si její milovaný drobeček hoví v zavinovačce. Podívat se můžete zde.

Čas kočárku, tepláků a lesa,“ psala Veronika k další fotce, na níž si s kočárkem vyrazila do přírody.

Tagy:
dítě potomek syn
Zdroje:
Instagram, Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Zapomeňte na drahá naslouchadla: Senioři mají nárok na tisíce od pojišťovny

Nejnovější články