Nejšťastnější maminka! Rozzářená Veronika Khek Kubařová se pochlubila miminkem
17. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Čekala, doufala, přála si... A sen se splnil.
Když oblíbená herečka s ikonicky odzbrojujícím úsměvem Veronika Khek Kubařová letos v dubnu oznámila, že čeká miminko, musel pookřát snad úplně každý.
S manželem s totiž snažili velmi dlouho: Už před šesti lety, tedy v roce 2019, Veronika prohlašovala, že je na roli maminky připravená a velmi se těší.
Čekání ale nakonec naštěstí nebylo marné: Veronika otěhotněla a před měsícem přivítala na světě svého vymodleného chlapečka.
Jak se jmenuje, zatím nevíme, o čem se ale nedá pochybovat, je péče a láska, kterou ho zahrnují oba rodiče.
Veronika se také konečně odhodlala pochlubit světu: Synkův obličej decentně zakryla, jinak ale ukázala, jak si její milovaný drobeček hoví v zavinovačce. Podívat se můžete zde.
„Čas kočárku, tepláků a lesa,“ psala Veronika k další fotce, na níž si s kočárkem vyrazila do přírody.
