Navštívil téměř všechny země světa - a založil si vlastní

Randy Williams působí jako DJ na rádiových stanicích v San Diegu Magic 92.5 a Z90. Před dvěma lety se však stal samozvaným sultánem mikronároda Slowjamastan, celým názvem Slowjamastanské republiky.

Williams navštívil podle svých slov už všech 193 zemí uznaných OSN - kromě jediné, a sice Turkmenistánu, kam se ovšem také chystá. To byl podle něj hlavní důvod k tomu, aby si založil vlastní mikronárod.

Inspiraci našel v Nevadě, kde navštívil jiný mikronárod zvaný Molossie. Ten se oddělil od USA už v roce 1998. V říjnu 2021 si pak Williams koupil pozemek v Kalifornii a již o tři měsíce později vyhlásil nezávislost Slowjamastanu na Spojených státech ve své kanceláři v hlavním městě Dublândia.

Sám se přitom jmenoval sultánem republiky rozprostírající se na ploše čtyři a půl hektaru na okraji pouště asi dvě a půl hodiny cesty od San Diega. Tam však kvůli práci tráví většinu času a Slowjamastan navštěvuje jen příležitostně.

V rozhovoru pro server Business Insider „sultán“ prozradil, že Slowjamastan má 500 registrovaných občanů. Dalších 4500 jich podmínečně schválil nebo čekají ve frontě na udělení občanství.

Stát si zakládá na svobodě a respektu, má ale své vlastní zákony. „Věříme ve svobodu pro všechny občany Slowjamastanu. Chcete k večeři palačinky? Udělejte si je,“ píše se na oficiálních stránkách.

Tamní legislativa však zakazuje například nosit kroksy. „Trest za porušení: Kroksy násilně odstraníme a zmlátíme tě s nimi po hlavě,“ praví zákon republiky, která aktuálně neplánuje žádné volby a je založena na „diktatuře“.

Občas se tam však konají zvláštní hlasování, například o národním ovoci, sportu, a dokonce i o národním zvířeti. A proč zrovna diktátorský sultán? Williams pro televizi CNN přiznal inspiraci právě ze svých cest.

Navštívil nejkurióznější destinace světa a na vlastní oči spatřil bizarní kulty osobností a rozpory na těchto místech, například v Severní Koreji. Slowjamastan má také vlastní časové pásmo Slowjamastan Standard Time (SST).

