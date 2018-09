Zákeřná nemoc po letech v Česku, v Praze léčí muže se západonilskou horečkou

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

V Česku se po letech objevila západonilská horečka, kterou přenášejí komáři. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě čeká ještě na výsledky druhého testu, první testování ale nákazu potvrdilo. Muž nakažený v Řecku leží v nemocnici v Praze, řekla vedoucí Národní referenční laboratoře pro arboviry Hana Zelená. Ostravský zdravotní ústav je jediným pracovištěm v zemi, které je schopné spolehlivě nákazu potvrdit

Podle Zelené se muž v srpnu vrátil z Řecka a po obtížích byl hospitalizován na infekční klinice Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích. "Jeho stav se zhoršil, dostal zánět mozkových blan, byla tam i nějaká přechodná porucha vědomí. Oni nám potom poslali vzorek na vyšetření, konkrétně krev a moč a my jsme z toho potvrdili, že se jedná o západonilskou horečku," uvedla Zelená. Zdravotní ústav už v minulosti několik importovaných případů této horečky potvrdil. Podle Zelené je ale aktuální případ, na nějž upozornila Česká televize, první po několika letech.

"Jsou různé metody testování, ale pokud to chcete mít jako potvrzenou infekci, protože na to se vztahuje i nějaká vyhláška, tak to musí být potvrzeno diagnostikou, kterou vlastně provádíme jenom tady v naší Národní referenční laboratoři," uvedla Zelená.

U aktuálně nakaženého pacienta se prvotní testování provádělo v Praze, do Ostravy se vzorky posílaly na potvrzení. U nemocného se provádí test na průkaz protilátek i přímý průkaz, kdy se přímo prokazuje virus.

"U tohoto pacienta jsme to zatím potvrdili přímým průkazem, protože neutralizační test, který potvrzuje protilátky, trvá dlouho. To je metoda, která trvá týden a nedá se to urychlit. Teď ten test běží a bude se vyhodnocovat až příští týden v úterý, ale přepokládám, že vyjde pozitivní, protože už jsme to potvrdili tím přímým průkazem, který je taky jednoznačný důkaz té infekce," vysvětlila Zelená.

Poukázala na to, že v Česku se zatím objevily jen importované případy, což znamená, že se pacienti nakazili mimo republiku. Podle Zelené je ale virus opakovaně nalézán i v tuzemsku u komárů, ptáků a dokonce i koní.

Epidemiologové tak čekají, kdy se nakazí někdo přímo v tuzemsku. Zelená poukázala na to, že letos je v řadě evropských států, například v Řecku, Itálii, Maďarsku, Srbsku a dalších, abnormální počet případů.

Onemocnění způsobuje vir označovaný jako západonilský virus, který přenášejí komáři. Inkubační doba se pohybuje od tří do 14 dnů. Virus může dětem, starším osobám a lidem s oslabeným imunitním systémem způsobit encefalitidu či meningitidu. Při závažném onemocnění hrozí u rizikových pacientů i smrt. U zdravých osob nemoc často vyvolá jen příznaky připomínající chřipku.

Západonilskou horečkou se v minulosti v roce 2007 na Kypru nakazil i populární herec Pavel Nový. Několik měsíců strávil v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde se znovu učil chodit.