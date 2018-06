Vyvíjet antidepresiva se firmám nevyplácí. Nadějí je pouliční droga

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Proč nic nenaznačil? Jak to, že jsme si nevšimli? S depresemi se lidé příliš nechlubí, a tak se jejich utrpení leckdy blízcí dozví až poté, co spáchají sebevraždu. Vývoj nových léků proti depresi však není pro farmaceutické firmy příliš zajímavý, raději sází na rakovinu - v případě úspěchu vydělají několikanásobně více.

Sebevraždy známého amerického šéfkuchaře Anthonyho Bourdaina a módní návrhářky Kate Spadeové v posledních dnech ukázaly, jak moc je potřeba najít efektivnější léčbu klinických depresí. Což je oblast, o kterou se teď velké farmaceutické firmy téměř nezajímají. Zprávy o smrti těchto dvou celebrit šokovaly jejich fanoušky a přišly ve chvíli, kdy zdravotnické orgány v USA hlásí od začátku tohoto století obrovský nárůst počtu sebevražd a vyzývají, aby se depresím a jejich léčbě věnovala daleko větší pozornost.

S tím, jak roste dostupnost levných generických antidepresiv, z nichž mnohá mají jen velmi slabý účinek, je vývoj nových léků na depresi obchodně velice nevýhodný. Výrobci léků mají ve vývoji asi 140 přípravků na léčbu duševních onemocnění, včetně 39 léků na depresi, vyplývá z dat americké asociace inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Současně se zkoumá více než 1100 experimentálních léčiv proti rakovině, která slibují i vysoké zisky, uvedla agentura Reuters.

"Psychiatrie se stala neoblíbenou oblastí pro investice. Pojišťovny říkají, proč bychom měly platit víc za novou léčbu?" přibližuje důvody nepoměru Harry Tracy, vydavatel periodika NeuroPerspective, v němž sleduje novinky na poli nových psychiatrických léků.

Vývoj nových antidepresiv je riskantní. Pacienti při klinických zkouškách často dobře reagují na placebo, což zhoršuje možnost kriticky posoudit skutečný účinek zkoumaného léku. V případě, že je nový lék schválen, pak navíc musejí vyvinout obchodní zástupci značné úsilí, aby o jeho výhodách přesvědčili samotné psychiatry a poskytovatele péče.

Další překážkou je obtížnost zkoušek léků na zvířatech, které musejí předcházet testům na lidských pacientech. "Posunout výzkum ke klinickým zkouškám na lidech je velká výzva," tvrdí Caroline Koová, která vede projekt s názvem NewCures. Ten se na Severozápadní univerzitě snaží přijít na způsoby, jak snižovat rizika pro investory do nových léků na bolest, depresi či Parkinsonovu chorobu.

Párty droga jako lék

Jedinou velkou farmaceutickou společností v USA, která nyní do vývoje nového antidepresiva investuje, je Johnson & Johnson. Pak jsou zde ještě menší hráči jako Sage Therapeutics, což je společnost, která chce letos registrovat svůj lék na poporodní depresi.

Johnson & Johnson chce uvést na trh látku nazvanou esketamin, která je derivátem známějšího ketaminu užívaného jako anestetikum. Ten se na ulici prodává také jako rekreační droga. Esketamin by měl zlepšovat depresivní stavy, které nereagují na jinou léčbu. Firma chce o schválení léku u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) požádat ještě letos.

Doktor Husseini Manji, který vede sekci neurověd ve firemní divizi Janssen, má za to, že v boji proti depresím je potřeba najít nové účinné látky, protože až polovina pacientů na léčbu současnými léky nereaguje nebo dlouho čeká na nástup jejich účinku. Esketamin ve formě rychle účinkujícího nosního spreje by podle něj mohl pro pacienty znamenat kratší čekání na to, až lék začne skutečně fungovat.

"U standardních antidepresiv může trvat i několik týdnů, než začnou účinkovat," tvrdí Carla Canusová, která v Johnson & Johnson tým testující nový lék vede. Esketamin by proto měl být určen zejména pro pacienty, u kterých je riziko sebevraždy.

Na vývoj rychle účinkujícího nitrožilně aplikovaného antidepresiva se zaměřila i společnost Allergan, která lék repastinel koupila v roce 2015. Výsledky klinických testů bude mít v roce 2019. Tatáž firma minulý měsíc koupila další antidepresivum od spolupracující společnosti Aptinyx.

Doktorka Julie Goldsteinová Grumetová z amerického centra pro prevenci sebevražd uvádí, že kromě Bourdaina a Spadeové si během každého dne v tomto týdnu vzalo v USA život 122 lidí. Řada z nich se s duševní poruchou nikdy neléčila. "Chybí nám možnost, jak provádět screening rizika sebevraždy," říká.