Zahraniční obchod ČR letos poprvé skončil v červenci schodkem 1,7 mld. Kč
8. 9. 2025 – 15:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zahraniční obchod ČR letos poprvé skončil v červenci schodkem 1,7 mld. Kč, meziročně byl o 5,5 mld. Kč nižší.
Vývoj negativně ovlivnila především bilance kovodělných výrobků. Příznivý vliv měl přebytek obchodu s motorovými vozidly. Předběžné údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
"Stejně jako loni skončila i letos obchodní bilance poprvé se záporným výsledkem v červenci. Letošní červencová bilance byla ovšem příznivější, zejména díky meziročně vyššímu vývozu motorových vozidel, který vzrostl o více než 12 miliard Kč," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. "Ani odstávky výroby kvůli celozávodním dovoleným neměly vliv na meziroční srovnatelnost výsledku, jelikož převážně spadaly do stejného letního měsíce," doplnila.
Meziročně vzrostl vývoz o 4,7 procenta na 375,2 miliardy Kč a dovoz se zvýšil o 3,1 procenta na 376,9 miliardy Kč. Meziměsíčně po sezonním očištění se snížil vývoz o 4,2 procenta a dovoz o 3,8 procenta. Červenec 2025 měl o jeden pracovní den více než červenec 2024.
Bilance kovodělných výrobků se zhoršila o 5,2 miliardy Kč přechodem z aktiva do pasiva. Deficit obchodu u zemědělských produktů se prohloubil o 1,2 miliardy Kč, u základních kovů o miliardu Kč. Příznivý vliv na zahraniční obchod měl vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 5,1 miliardy Kč, s ostatními dopravními prostředky o tři miliardy Kč a stroji a zařízeními o 2,3 miliardy Kč.
Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v červenci meziročně zvýšil o 2,4 miliardy Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 6,5 miliardy Kč.
Za prvních sedm měsíců letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 136,7 miliardy Kč, což představovalo meziroční pokles o 9,4 miliardy Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 4,5 procenta a dovoz o 5,1 procenta.
ČSÚ zároveň dnes zveřejnil zpřesnění údajů za loňský rok. Podle definitivních údajů za rok 2024 vzrostl meziročně vývoz o pět procent na 4,7 bilionu Kč a dovoz o 2,8 procenta na 4,4 bilionu Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím skončila přebytkem 220,5 miliardy Kč, který byl o 98 miliard Kč vyšší než v roce 2023.