Zatmění Měsíce v září 2025: Co ovlivní “krvavý úplněk” v následujících dnech
8. 9. 2025 – 16:00 | Magazín | Natálie Kozak
Dne 7. září 2025 se odehrálo úplné zatmění Měsíce v souhvězdí Ryb, označované jako „krvavý úplněk“. Tento jev, při němž se Měsíc zbarvil do červeného odstínu v důsledku průchodu zemským stínem, představuje nejen astronomickou, ale také významnou astrologickou událost. Měsíc, zahalený do rudého pláště, se stal symbolem proměny i napětí. Bouře emocí, vnitřní otřesy, chvíle bilancí- to vše potrvá až do 22. září, kdy se koridor symbolicky uzavře částečným zatměním Slunce v Panně.
Krvavý úplněk v Rybách: proč nás tolik zasáhne
Úplné zatmění Měsíce, viditelné i z Česka, začalo krátce po setmění. Měsíc zmizel v zemském stínu a zčervenal, proto se mluví o „krvavém úplňku“. Tentokrát se navíc celé divadlo odehrálo pod vlivem znamení Ryb, které přináší lavinu citů, intuici, sny i duševní ponory.
Ryby jsou vodním znamením a voda, jak víme, pronikne všude. Jejich energie nás nutí ponořit se hlouběji do vlastních emocí, zpochybnit, co děláme jen ze zvyku, a najít odvahu uvolnit to, co už k nám nepatří. Období je příhodné k analýze osobních cílů a hodnot, přičemž stabilizační prvek spočívá v návratu k nedokončeným úkolům.
Co dělat a čemu se vyhnout během koridoru zatmění
- Věnujte se pohybu, pište si své skutečné cíle, dýchejte zhluboka a hledejte klid v přírodě. Tyto kroky pomohou zkrotit neklidné vlny emocí.
- Nezačínejte velké projekty ani nové vztahy, neberte si půjčky, neřiďte se jen impulzem. Stíny minulosti se tu mísí s mlhou budoucnosti a mohou zkreslit úsudek.
Pamatujte: rozhodnutí učiněná po upřímné sebeanalýze však budou mít naopak sílu ukotvit vás na dalších šest měsíců.
Co přinese krvavé zatmění jednotlivým znamením
Beran
Ohniví Berani pocítí pochyby a těžší náladu. Přepadne vás pocit osamění, ale právě ten vám ukáže, co je třeba změnit. Využijte tento čas k tomu, abyste vykročili jinou cestou- cestování, umění nebo duchovní praxe vám otevřou nové obzory.
Býk
Býci si mohou oddechnout: turbulence zatmění vás zasáhne jen lehce. Vnitřní klid vám dovolí řešit spory intuitivně. Zapojte se do nových skupin, ale nedávejte svou důvěru každému. Sdílejte své tajemství jen s těmi, kdo prokázali loajalitu.
Blíženci
Zájem okolí o vaši osobu poroste a s ním i pokušení polevit v ostražitosti. Dávejte si pozor na to, komu co říkáte. Intuice vás varuje před falší, naslouchejte jí. Jinak by vaše pověst mohla utrpět.
Rak
Raci překvapí sami sebe: aktivuje se jejich schopnost zvládnout spoustu úkolů najednou. Energie zatmění vám umožní dohnat resty. Nezapomínejte ale doplňovat síly, duchovní cvičení nebo modlitba vám pomohou udržet rovnováhu.
Lev
Lvi budou stát před zkouškou odvahy. Zůstat v komfortní zóně teď znamená stagnovat. Pokud se ale odhodláte k promyšlenému kroku novým směrem, zatmění vás podpoří. Spoléhejte se na intuici, nikoli na horké emoce.
Panna
Panny pocítí, že staré způsoby už nefungují. Změna je nevyhnutelná. Není však čas na velké nové strategie, raději se věnujte opravám, úklidu a dokončování. Tím si připravíte pevnou půdu pro podzimní příležitosti.
Váhy
Váhy by měly odložit velká rozhodnutí. Zatmění může svádět k návratům k minulosti- k ex partnerům nebo starým vzorcům práce. Nepodléhejte tomu. Hledejte oporu v moudrém mentorovi, který vám pomůže urovnat chaos v hlavě.
Štír
Pro Štíry to bude zkouška odolnosti. Nečekané zvraty nejsou trestem, ale výzvou. V momentě zhroucených plánů se naučíte něco nového o sobě. Nechtějte zvládnout všechno, odpočinek a vědomé zpomalení vám zachrání energii.
Střelec
Střelci se zastaví nad otázkou smyslu svého života. Možná zjistíte, že potřebujete změnit směr. Zatím však nespěchejte- plánujte. Vraťte se k nedokončeným věcem a uzavřete je. Nové vztahy i projekty počkají.
Kozoroh
Kozorozi budou zataženi do domácích záležitostí, ať chtějí, nebo ne. Pomoc rodině se ukáže jako příležitost porozumět sám sobě. Pokud řešíte nemovitosti, vyčkejte do konce měsíce, energie zatmění nepřeje velkým obchodům.
Vodnář
Vodnáře obklopí příval kreativity. Touha tvořit a být viděn se spojí s vnitřním přehodnocováním cílů. Nebraňte se tomu, tvořivost je teď klíčem k vitalitě. Jen dejte pozor na přetížení, tělo vás může zpomalit drobnou únavou.
Ryby
Ryby, ve vašem znamení se to všechno odehrává, proto vás zasáhne nejvíc. Touha soutěžit a prosadit se může přerůst v podrážděnost. Soustřeďte se na cíle, které už máte, ne na nové výzvy. Připomínejte si, že svět nemusí plnit vaše očekávání a vy nemusíte plnit ta cizí.
Krvavý úplněk tak přináší každému znamení svou lekci. Někdo bude nucen zpomalit, jiný najde odvahu k novému kroku. Všichni ale dostáváme šanci zahlédnout sami sebe v jiném světle a to je dar, který se neodmítá.