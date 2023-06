Zahradil po dvaceti letech v europarlamentu už nebude obhajovat mandát

Dlouholetý europoslanec Jan Zahradil nebude příští rok obhajovat mandát. Zůstane členem ODS, politickou dráhu chce ale později ukončit na domácí scéně. Řekl to na dnešní tiskové konferenci v Praze. Při rozhovorech s novináři posléze nevyloučil účast ve volbách do Sněmovny v roce 2025. Europoslancem je od roku 2004, stal se jím tedy hned po vstupu České republiky do Evropské unie.

V čele klubu europoslanců ODS Zahradila okamžitě vystřídá bývalá senátorka a poslankyně Veronika Vrecionová, která se tak stane také členkou předsednictva občanských demokratů. „Je to věc, o které jsem přemýšlel dlouho. V politice se vám málokdy dostane luxusu, že si můžete sami rozhodnout, kdy a za jakých podmínek ukončíte nějakou kapitolu politického působení. Mně se to teď naštěstí stalo,“ řekl Zahradil. S ohledem na domácí scénu nevyloučil účast ve sněmovních volbách. „Vlastně by to byla premiéra, protože pokud si pamatuju, tak nikdy žádný český europoslanec se do národního parlamentu nevrátil,“ poznamenal. Nevyloučil ani možné angažmá v diplomatické misi v zahraničí. V roce 2011 byl bývalý místopředseda ODS Zahradil zvolen do čela Evropských konzervativců a reformistů (ECR) a stal se prvním Čechem s takovým postavením v Evropském parlamentu (EP). Ve volbách do EP v roce 2019 byl kandidátem konzervativců a reformistů na funkci předsedy Evropské komise. Zahradil se dlouhodobě staví proti budování evropského superstátu a nárůstu evropské legislativy. Je zastáncem „vícerychlostní“ Evropy, kde si každý stát zvolí, zda se k určité oblasti spolupráce připojí, či nikoli. Za jeho zahraničně-politické postoje jej kritizovali někteří političtí oponenti. Vrecionová je předsedkyní Spolku pro obnovu venkova. Členkou ODS je 18 let, europoslankyní se stala po minulých volbách v roce 2019. Premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala ji dnes označil za úspěšnou političku, která pomáhá formulovat politiku ODS v oblasti životního prostředí, venkova a zemědělství. „Příští rok nás čekají volby do Evropského parlamentu. Primárky v rámci ODS budou teprve na podzim, ale budu usilovat o volitelné místo na kandidátce a chtěla bych se velmi angažovat a pracovat v předvolební kampani,“ řekla Vrecionová. Nemá ambici být v čele kandidátky, o což podle ní bude usilovat mimo jiné místopředseda ODS, europoslanec a někdejší ministr Alexandr Vondra. Chtěla by, aby ODS příští rok minimálně obhájila stávající čtyři mandáty, raději by byla za další jeden či dva. Zatím není jasné, zda ODS bude kandidovat sama, nebo v koalici Spolu s KDU-ČSL a TOP 09 jako v předloňských sněmovních volbách. Rozhodnout by se mělo na podzim. Fiala dnes řekl, že i v ODS jsou různé názory. Na jedné straně jde podle něj o úspěšný projekt, ve kterém budou subjekty pokračovat na národní úrovni, na druhé straně jsou ODS v jedné frakci a KDU-ČSL a TOP 09 v jiné. „Musíme zvažovat i to, abychom byli pro voliče srozumitelní, aby jim bylo jasné, co jim nabízíme,“ doplnil premiér. Mohlo by vás zajímat Europoslanec Zahradil čelí vyšetřování kvůli čínskému sponzoringu

