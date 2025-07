Zahájení 59.ročníku festivalu Karlovy Vary se ponese ve vzpomínkách na Jiřího Bartošku

4. 7. 2025 – 14:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Dnes začíná Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, jehož úvod se ponese ve vzpomínkách na jeho zesnulého prezidenta Jiřího Bartošku.

Venku mezi hotely Thermal a Pupp si lidé mohou prohlédnout výstavu Jiří Bartoška – KVIFF President. Na 30 panelech představuje 60 černobílých snímků. Zahajovacím snímkem festivalu bude dokument Musíme to zarámovat!, neformální rozhovor Bartošky s producentem Milanem Kuchynkou z roku 2021 v režii Jakuba Juráska. Dlouholetý prezident festivalu zemřel 8. května. Bylo mu 78 let, několik let bojoval s rakovinou.

Příjezd lucemburské herečky Vicky Krieps | zdroj: Profimedia

Na slavnostním zahájení 59. ročníku MFF Karlovy Vary převezmou Cenu prezidenta festivalu lucemburská herečka Vicky Kriepsová a americký herec Peter Sarsgaard. Příchody festivalových hostů na červený koberec by podle pořadatelů měly začít po 16:00. Premiéru na zahájení festivalu bude mít znělka, jejímž hlavním protagonistou bude herec Bolek Polívka.

Ve Sparkasse Galery na Divadelním náměstí bude ode dneška přístupná expozice fotografií česko-slovenského fotografa Tona Stana. Představuje portréty významných hostů festivalu, které vznikly během mnoha let.

Na zahajovacím koncertě večer před hotelem Thermal vystoupí britská synthpopová skupina La Roux, oceněná Grammy. Vystoupení bude pro veřejnost zdarma, po jeho skončení následuje ohňostroj.

Festival potrvá do 12. července a uvede více než 130 filmů. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabídne 34 filmů, z toho 13 debutů. Program je na stránkách festivalu.

Mezi čestnými hosty festivalu bude herec a producent Michael Douglas, který 5. července uvede film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem. Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary převezme 6. července americká herečka Dakota Johnsonová. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na závěr festivalu převezme švédský filmový a divadelní herec Stellan Skarsgaard, držitel Zlatého glóbu. Cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary za mimořádný přínos české kinematografii dostane střihač Jiří Brožek.