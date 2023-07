Aktualizováno: Začíná hlavní úder ukrajinské protiofenzivy, tvrdí New York Times

Na Ukrajině začal hlavní úder ukrajinské protiofenzivy, při němž se Ukrajinci pokusí prolomit pomyslný pozemní most spojující poloostrov Krym s dalšími Ruskem okupovanými územími na jihu Ukrajiny. S odvoláním na dva nejmenované představitele Pentagonu to uvedl deník The New York Times. O zintenzivnění bojů na jihu Ukrajiny dnes mluvil také ruský prezident Vladimir Putin.

Ukrajinci se podle informací amerického deníku pokusí postoupit přes ruská minová pole a další obranné prvky k městu Tokmak na jihu Ukrajiny. V případě úspěchu budou pokračovat na Melitopol. Cílem je buď prolomit spojnici okupovaných území na jihu s Krymem, nebo se alespoň k poloostrovu dostat na dostřel dělostřelectva. Operace by v případě, že se bude pro ukrajinské síly dobře vyvíjet, mohla trvat dva nebo tři týdny. Za jejím účelem se do oblasti přesouvají tisíce vojáků, z nichž mnozí byli vycvičeni na Západě a až dosud byli v rezervě. Ruský prezident Vladimir Putin dnes na okraj rusko-afrického summitu uvedl, že boje v Záporožské oblast, kde leží Tokmak a Melitopol, skutečně zintenzivnily. Putin zároveň tvrdil, že ukrajinská strana není ve svých operacích úspěšná a má vysoké ztráty. Podobná tvrzení nelze v podmínkách války nezávisle ověřit. „Boje skutečně zintenzivnily, a to významně. Hlavní střety se odehrávaly v oblasti hlavního úderu, ve směru na Záporoží, jak se uvádí na Západě,“ řekl Putin. Ruské ministerstvo obrany už ve středu uvedlo, že ukrajinské jednotky obnovily útočné operace u města Orichiv v Záporožské oblasti. Ministerstvo sdělilo, že nový ukrajinský útok v oblasti byl podniknut silami tří praporů posílených o tanky. Podle zhodnocení agentury AFP by v této fázi bojů tedy šlo o vzácně rozsáhlou operaci s nasazením několika stovek vojáků. Ukrajinské velení se ve středu o útoku nezmínilo. Moskva tvrdí, že ho ruské síly odrazily, což rovněž nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Orichiv leží asi 40 kilometrů od Tokmaku. V médiích v uplynulých dvou měsících často zaznívalo, že ukrajinská protiofenziva postupuje pomaleji, než se očekávalo. Relativně pomalý postup připustili i sami ukrajinští představitelé. Ukrajinské vojáky brzdí rozsáhlá minová pole vytvořená Rusy a také ruská dělostřelecká palba a vzdušné útoky. Zatímco ruské síly jsou podél téměř celé, asi 1000 kilometrů dlouhé fronty, v defenzivě, na zhruba 100kilometrovém úseku na severovýchodě země se jim daří podnikat útočné operace, uvedl v jiném článku zveřejněném ve středu americký deník. Odvolal se přitom na ukrajinské vojáky, podle nichž se jedná o oblast kolem měst Kupjansk, Svatove a Kreminna. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová dnes ohlásila, že ukrajinské jednotky „postupují kupředu“ jižně od Bachmutu, zatímco severně od tohoto východoukrajinského města a také u Kupjanska a Lymanu musejí odrážet útoky ruských sil. O situaci na jihu se nezmínila. Neúspěchy v první etapě protiofenzívy přiměly Ukrajinu změnit taktiku, upozornil list The Financial Times. Vojáci, se kterými hovořili reportéři listu, popisovali první dny protiútoku jako „chaos“, kdy postup provázely incidenty, včetně palby do vlastních řad, a jednotky čelily minovým polím, protitankovým řízeným střelám a útokům ruských bitevních vrtulníků Ka-52. Ukrajinci v této etapě podle deníku přišli o přibližně pětinu zbraní dodaných NATO. V důsledku Kyjev změnil taktiku: Ukrajinci přešli k masivnímu využití dělostřelectva, které převyšují ruská děla dostřelem a přesností, a až pak následuje pěchota, což podle ukrajinských velitelů umožňuje dosahovat postupu a taktických výsledků na bojišti bez velkých ztrát. Britské ministerstvo obrany dnes s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky poukázalo na roli bitevních vrtulníků Ka-52, kterých Rusko od začátku války ztratilo okolo čtyř desítek. V posledních měsících ale své síly na jihu Ukrajiny posílilo modernizovanou variantou Ka-52M, vyzbrojenými novou protitankovou střelou LMUR o dostřelu asi 15 kilometrů, což posádkám umožňuje odpalovat ji mimo dosah ukrajinské protivzdušné obrany. Mohlo by vás zajímat Pošleme Africe obilí zdarma, nabízí Putin na petrohradském summitu

