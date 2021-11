Za středu přibylo 13 502 nakažených. Vláda chce v pátek schválit další opatření

Laboratoře v Česku ve středu potvrdily 13 502 pozitivních na covid-19, což je v mezitýdenním srovnání asi o 4000 víc.

V nemocnicích je podle aktuálních dat 3452 lidí s koronavirovou nákazou. Aktuální data sdělil ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. Zjištěné hodnoty všech indikátorů podle něj ukazují na další významný růst virové nálože v populaci. V úterý ministerstvo evidovalo nejvyšší nárůst od 12. března, testy odhalily více než 14 500 nakažených. Zemřelých s covidem je od začátku epidemie celkem 31 289, v úterý zemřelo 56 nakažených, vyplývá z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Na 100 000 obyvatel připadá v Česku za posledních sedm dní 596 nakažených. Takzvané incidenční číslo se tak proti předchozímu dni zvýšilo o 38. Nejhorší epidemická situace je dál na Moravě a ve Slezsku. V Olomouckém kraji je týdenní incidence 928, v Jihomoravském 782, v Moravskoslezském 759 a ve Zlínském kraji připadá na 100.000 obyvatel za týden 726 nových případů koronaviru. Na opačném konci pořadí je Karlovarský kraj se sedmidenní incidencí 210.

S růstem počtu nakažených stoupá zátěž nemocnic, před týdnem vyžadovalo nemocniční péči zhruba o tisícovku méně nakažených. V porovnání s úterým se počet hospitalizovaných s covidem mírně snížil, v úterý jich ministerstvo evidovalo 3518, nejvíce od dubna. Z téměř 3500 nakažených v nemocnicích je ve vážném stavu podle dat na webu ministerstva 524 pacientů. V mezitýdenním srovnání je to o 200 víc.

Ze středečních nově potvrzených případů je podle dat ministerstva 9322 neočkovaných, 282 nakažených mělo po první dávce a 3898 bylo naočkovaných dvěma dávkami. Představitelé vlády opakovaně vyzývají k tomu, aby se lidé proti koronaviru nechali očkovat. Zdravotníci ve středu podle ministerstva aplikovali 43 267 dávek vakcíny, což je asi o 6400 méně než minulé úterý. Čísla se ale obvykle po aktualizaci zvýší. Počet dávek vakcín za celou dobu očkování, které v Česku začalo loni v prosinci, dosahuje téměř 12,66 milionu. Z 10,7 milionu Čechů je plně očkováno necelých 6,2 milionu lidí.

Nová protiepidemická opatření

Dnes ráno se kvůli zhoršující se epidemické situaci sešla Rada vlády pro zdravotní rizika, která jedná o nových opatřeních proti šíření epidemie onemocnění covid-19. Její závěry by v pátek měli posoudit ministři na mimořádném zasedání kabinetu. O jakých návrzích dnes členové rady diskutují, není známo. Podle středečního vyjádření premiéra Andreje Babiše ale ve hře není uzávěra celé země. Kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nemůže nařizovat uzávěry bez nouzového stavu, proto volí režimová opatření, která chce dále zpřísňovat. Opatření mohou být zásadní povahy, takže má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za úkol je probrat i se zástupci budoucí vlády Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).

Vojtěch dostal za úkol získat „posvěcení“ od nastupujícího ministra a jeho odborné skupiny, doplnil Babiš. Podle koaliční smlouvy Spolu a PirSTAN povede ministerstvo zdravotnictví TOP 09, pravděpodobným kandidátem je bývalý šéf poslaneckého klubu strany Vlastimil Válek.

Server Seznam Zprávy uvedl, že Česko by mohlo od prosince po vzoru Rakouska jako potvrzení o bezinfekčnosti uznávat jen očkování nebo prodělaný covid-19. Na kulturní, sportovní akce či do restaurací by nebylo možné možné jít pouze s negativním testem na covid. Rada pro zdravotní rizika odmítla povinné očkování, i když se o něm podle serveru „velmi silně“ diskutovalo.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci vláda ve středu rozhodla o zavedení několika nových opatření proti koronaviru. Od pondělí bude platit povinnost nosit respirátory na vysokých školách během přednášek nad 50 lidí. Od příštího týdne také začne povinné testování pracovníků v nemocnicích a dalších lůžkových zařízeních, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty a nejsou očkovaní proti covidu. Testu se budou muset podrobit pravidelně jednou týdně.

Experti nastupující vládní koalice Spolu a PirSTAN aktuální vládní opatření ve středu kritizovali. Považují je za nahodilá a nesystémová. Se svými připomínkami chce jejich AntiCovid tým seznámit ministra zdravotnictví v pátek.