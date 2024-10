Z Pásma Gazy bude v příštích měsících evakuována až tisícovka zraněných nebo nemocných žen a dětí. V rozhovoru s agenturou AFP to dnes řekl šéf evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Hans Kluge.

Izrael se podle Klugeho "během následujících měsíců" zapojí do evakuace dalších zhruba 1000 lidí do Evropské Unie. Evakuace podle něj proběhnou v součinnosti jeho úřadu s dotyčnými zeměmi EU.

Od října 2023 WHO spolupracovala na evakuacích asi 600 lidí do sedmi zemí EU, dodal šéf regionální pobočky WHO. "To by nikdy nenastalo, kdybychom neudržovali dialog," zdůraznil Kluge. "Totéž platí pro Ukrajinu," dodal.

"Udržuji dialog se všemi partnery. Dnes dostává 15.000 HIV pozitivních nebo nemocných AIDS na okupovaných územích Donbasu léky proti HIV a AIDS," řekl 55letý belgický lékař, který stojí v čele evropské pobočky WHO od února roku 2020 a jehož mandát by měl být prodloužen na konci tohoto měsíce.

"Opravdu bychom se měli snažit nepolitizovat zdraví," prohlásil Kluge a také podtrhl, že "nejdůležitějším lékem je mír".

Současný konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy začal loni 7. října, kdy palestinští teroristé na 1200 lidí, většinou civilistů, zabili a na 250 osob unesli. Izraelská ofenziva si v Pásmu Gazy podle místních úřadů ovládaných Hamásem vyžádala přes 41.500 životů z řad Palestinců, většinou civilistů.