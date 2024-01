Vývoz pokročilých obráběcích strojů z Číny do Ruska prudce vzrostl; jsou klíčové pro vojenský průmysl

Vývoz pokročilých obráběcích strojů z Číny do Ruska se od invaze na Ukrajinu v jedné z důležitých kategorii zvýšil desetinásobně. Čínští výrobci nyní dominují obchodu s vysoce přesnými zařízeními počítačového numerického řízení (CNC), které jsou klíčové pro ruský vojenský průmysl. Napsal to britský list Financial Times (FT).

Prudce rostoucí vývoz zařízení CNC, která umožňují mimořádně přesné frézování kovů, se stal hlavní obavou pro spojence Ukrajiny. Spojenci se totiž snaží omezit přístup Ruska k tomuto vybavení. V červenci, což je poslední dostupný ověřitelný údaj, čínští výrobci dodali podle ruských celních údajů stroje CNC v hodnotě 68 milionů dolarů (1,5 miliardy korun). To představuje prudký růst z hodnoty 6,5 milionu dolarů v únoru 2022, kdy Moskva zahájila invazi na Ukrajinu. Odborný asistent z Rajaratnam School of International Studies (RSIS) v Singapuru Michael Raska uvedl, že vývoz strojů CNC je příkladem toho, jak jsou Čína a Rusko vtahovány do prohlubujícího se vojensko-průmyslového partnerství. „Čína a Rusko sdílejí stejný politický záměr, kterým je vyzvat Spojené státy a postavit se jim,“ řekl Raska. „Faktem je, že Rusko bylo odstřiženo od dovozu evropských strojů, a nezbývá mu nic jiného, než spoléhat na Čínu.“ Celní výkazy ukazují, že stroje CNC čínského původu tvořily v červenci 57 procent hodnoty ruského dovozu, zatímco před válkou to bylo jen 12 procent. Moskva také nadále dováží velké množství těchto strojů vyrobených na Tchaj-wanu a v Jižní Koreji. EU byla v minulosti hlavním dovozcem strojů CNC do Ruska. Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu však dovoz z EU prudce klesl. V listopadu pak Washington uvalil rozsáhlé sankce na všechny významné ruské dovozce strojů CNC. Čínským firmám, které nadále obchodují s ruskými dovozci, nyní hrozí ze strany USA kroky, které by ohrozily jejich schopnost obchodu na jiných trzích. Čína tvrdí, že do Moskvy nedodává smrtící zbraně, a popírá, že by podporoval válečné úsilí svého souseda. Zároveň odmítá použití sankcí. Dodávky produktů, včetně strojů, spotřebního zboží a automobilů z Číny pomáhají udržovat ruskou ekonomiku zasaženou sankcemi. Čínský prezident Si Ťin-pching v říjnu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi řekl, že roční obchod mezi oběma zeměmi dosáhl rekordních téměř 200 miliard dolarů. Analytik organizace zabývající se analýzou konfliktů C4ADS Allen Maggard uvádí, že stroje CNC mohou vyrábět z kovu a jiných tuhých materiálů složité součástky rychle a se stálým stupněm přesnosti a preciznosti. Díky těmto vlastnostem jsou obráběcí stroje CNC obzvláště cenné pro armádní výrobu. Podle analýzy FT někteří čínští dodavatelé mají silné vazby na čínskou armádu. Není ale jasné, jak Rusko dovezené čínské stroje CNC využilo. Maggard se domnívá, že ruské zbrojovky teprve začínají tyto čínské obráběcí stroje používat. Mohlo by vás zajímat Putin se sešel s „drahým přítelem“ Si Ťin-pchingem; v Číně byl s jaderným kufříkem

