Vytoužený konec? Zase ne! Rozsudek v bitvě Brzobohatého a Kuchařové dnes nepadne

7. 11. 2025 – 14:00 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Vleklý spor by se konečně mohl dočkat rozuzlení.

Taťána Kuchařová, kterou její bývalý manžel Ondřej Brzobohatý žaluje za pomluvu a pošlapání pověsti, se nedávno vyjádřila, že už by se ráda dočkala konce soudního sporu. 

K němu dost možná dojde při příštím stání. Už zkrátka není moc co dál probírat, řešit nebo dokazovat.

Celá divočina začala už před třemi lety: V roce 2022 trvala Kuchařová na tom, aby církev zneplatnila její manželství s Brzobohatým. K tomu sepsala církevní žalobu plnou dost ostrých (a dle Brzobohatého nepravdivých) podrobností z intimního života, kterou pak obratem ještě nabídla médiím.

K tomu se ještě snažila udělat skandál z Brzobohatého záliby v drag převlékání. V květnu roku 2023 toho měl hudebník dost a podal žalobu.

A od té doby, tedy více než dva roky, se táhne soudní bitva. Během nespočetných stání se probíralo opravdu ledacos: Sexuoložka dokazovala, že Brzobohatý není gay, svědčily kamarádky Kuchařové, které u jejich manželství nikdy nebyly a neměly tedy co relevantního říct a bůhvíproč se řešila i rychlost Brzobohatého spermií.

Následují podivní církevní hodnostáři a snaha soudce z Kuchařové, která mimochodem k soudu ani jednou osobně nepřišla, zatímco Brzobohatý pokaždé, dostat jakékoliv důkazy o jejích tvrzeních, že Brzobohatý nedokáže počít dítě nebo že je gay.

O tom, že se dopustila nactiutrhání a neměla svou církevní žalobu co zveřejňovat, už v tu chvíli není moc velkých pochyb. Řeší se prakticky už jen jak moc velký problém to byl. Protože je jedna věc pomlouvat a druhá pomlouvat a ještě u toho lhát.

Divoký proces plný nepříliš vhodných zásahů církve, které by v sekulárním státě měly zůstat spíš na stránkách historických učebnic, by brzy mohl konečně dospět k závěru. Soudce Martin Trepka to de facto avizoval a vyzval advokáty, aby si připravili závěrečné řeči.

Snad už poslední soudní stání se původně mělo konat dnes, tedy v pátek 7. listopadu, nakonec bylo odročeno zhruba o měsíc: Na 10. prosince 2025.

Proč k odkladu došlo, není jisté. Brzobohatý tvrdí, že o odročení nežádal: „My jsme o odročení pátečního jednání nežádali. Byl jsem naopak připraven přijít a vyslechnout avizovaný verdikt soudu,“ uvedl pro eXtra.cz.

