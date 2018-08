Vystěhování klientů H-System se odkládá. Dočasně pomohl ústavní soud

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Lidé z bytového družstva Svatopluk se zatím nemusejí vystěhovat ze svých domovů v Horoměřicích u Prahy. Rozhodl o tom ústavní soud, který nařízení odložil do doby, než sám kauzu projedná. Bývalý klienti společnosti H-System odklad uvítali. Konkurzní správce zkrachovalé firmy by ale údajně s nuceným vystěhováním počkal až na rozhodnutí soudu.

Nejvyšší soud v červenci rozhodl, že družstvo Svatopluk musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. NS tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta. Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Termín vystěhování byl do 23. srpna.

"Je to skvělé, to jsem rád. Dostali jsme čas. Zároveň je nyní dostatek času na to, aby se s tím Ústavní soud seznámil. Jedině, když se s tím případem seznámí, tak bude moct kvalifikovaně rozhodnout. Není to jednoduchá věc, ten případ je strašně komplikovaný," řekl Junek.

Rozsudek potěšil i další obyvatele dotčených domů v Horoměřicích. "Je to potěšující zpráva, v duchu jsem tomu věřil, že k tomu dojde. Takového zprávy bych potřeboval každý den," řekl jeden z obyvatel Richard Stadler. Souhlasí s ním i Marie Nollová. "Perfektní, já jsem až dojatá," řekla.

Věřitelé žádají peníze zpět

Ústavní soud zdůraznil, že odkladem vykonatelnosti nepředjímá výsledek řízení, jen chce zabránit nevratným následkům. Vykonatelnost je odložena až do doby, než soud kauzu z podnětu družstva sám přezkoumá.

"Smyslem odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí orgánu veřejné moci je předejít situaci, kdy by po eventuálním zrušení napadeného rozhodnutí Ústavním soudem bylo nemožné či neúměrně obtížné vrátit stav věci do podoby před takovým protiústavním rozhodnutím orgánu veřejné moci," stojí v usnesení senátu se zpravodajem Jiřím Zemánkem.

Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Domky sami dostavěli, neměli ale souhlas konkurzního soudu. Podle sporného verdiktu Nejvyššího soudu má konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport právo zpeněžit nemovitosti spadající do konkurzní podstaty ve prospěch všech věřitelů.

Monsport by údajně počkal

Monsport sice avizoval, že nikoho do vyřešení případu vystěhovávat nebude, členové Svatopluku ale chtěli mít jistotu, proto požádali ÚS o odklad vykonatelnosti. Měsíční lhůta, kterou k vyklizení určil Nejvyšší soud, by jinak uplynula ve čtvrtek.

"Obsahem ústavní stížnosti je vytčení rozporu rozhodnutí Nejvyššího soudu s ústavním pořádkem, zhruba ve čtyřech bodech je to rozebíráno," řekl minulý týden novinářům právník družstva Lubomír Kincl.

Družstvo kromě odkladu vykonatelnosti požádalo ÚS také o rychlé projednání stížnosti "mimo pořadí". ÚS to podle mluvčí Miroslavy Sedláčkové nepřehlédl, ale s ohledem na přiznaný odklad vykonatelnosti už se návrhem na přednostní projednání nezabýval.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.