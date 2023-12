Vražedná zbraň z Klánovického lesa odpovídá zbrani z domu, kde bydlel střelec z filozofické fakulty

Balistická expertiza prokázala shodu zbraně z vraždy v Klánovickém lese se zbraní z domu, kde bydlel střelec z filozofické fakulty, uvedla policie. Policistům chybělo pár dní, aby se ke studentovi dostali v rámci prověřování, uvedla.

Čtvrteční útok v budově filozofické fakulty v centru Prahy je nejtragičtějším případem střelby v historii České republiky. Střelec po útoku podle policie spáchal sebevraždu. Podezřelým je čtyřiadvacetiletý student fakulty z obce Hostouň na Kladensku, který střelné zbraně držel legálně a dosud neměl záznam v trestním rejstříku.

‼️Mimořádná zpráva ‼️



Balistická expertiza prokázala SHODU zbraně, která byla použita v Klánovickém lese, se zbraní, která byla nalezena v domě, kde bydlel střelec z univerzity. #policiepp #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) December 22, 2023

„Balistická expertiza prokázala shodu zbraně z vraždy dvou lidí v Klánovickém lese z minulého týdne se zbraní z domu, kde bydlel střelec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,“ informovala policie na sociální síti X. Kriminalisté dosud hovořili o tom, že indicie naznačují spojitost mezi případy, a než se potvrdí, plánovali udržovat v Klánovickém lese zvláštní opatření pro případ, že by tam hrozilo další nebezpečí.

Policisté tento týden Klánovický les kvůli vraždě dva dny prohledávali. Zapojily se stovky policistů z několika krajů včetně psovodů se psy či policistů na koních. Nenašli ale nikoho, kdo by se tam skrýval a byl nebezpečný. Neobjevili ani nic, co by aktuálně naznačovalo jakékoliv hrozící riziko, oznámili policisté ve středu s tím, že budou oblast dál hlídat.

Šéf pražské mordparty Aleš Strach dopoledne uvedl, že pravděpodobný vrah z Klánovic a fakulty neměl k činům jeden konkrétní důvod. Předpokládá kombinaci více motivů. Řekl také, že podezřelý ze střelby na fakultě figuroval mezi podezřelými z Klánovic. „Oslovili jsme na počátku republikové útvary i krajské kriminálky s tím, že budeme potřebovat pomoct prověřit osoby, které jsme natipovali a které jsme brali jako možné prověřované osoby a pro nás podezřelé osoby,“ řekl kriminalista.

„Okruh podezřelých z terénu od Prahy jsme dál rozšiřovali, bydlel ve Středočeském kraji a můžu říct, že nám chybělo pár dní, abychom této tragické události předešli. Je mi líto, co se stalo,“ dodal Strach.

Policisté v Klánovickém lese našli minulý týden v pátek odpoledne dva mrtvé, dospělého a malé dítě. Smrt dvou lidí kvalifikovali jako dvojnásobnou vraždu. Na jejím objasnění pracuje několik desítek kriminalistů, kteří byli posíleni o vyšetřovatele z policejního prezidia.

Také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) už během dopoledne ve vysílání ČT řekl, že verze, že se jedná o střelce z Klánovického lesa, je maximálně pravděpodobná.

Pokud jde o střelbu v Praze, Rakušan míní, že stoprocentní prevenci podobných útoků nezajistí žádná zbraňová legislativa. České předpisy jsou podle něj v mnoha ohledech přísnější než zahraniční. Připomněl, že sněmovna nedávno posunula do třetího čtení nový zákon o zbraních a střelivu, který má podobně jako související zákon o munici nabýt účinnosti počátkem roku 2026. Obsahuje například oprávnění policie zajistit preventivně zbraň na základě bezpečnostních informací, vazbám na extremistické skupiny či vyhrožování násilním na sociálních sítích. Zákonodárci oslovení ČTK sdělili, že by případná změna měla být přijata až po vyšetření a vyhodnocení okolností čtvrteční tragédie, ne pod vlivem emocí. Týkat by se mohlo například psychického stavu držitelů zbraní.

Univerzity se nyní zabývají i možnými bezpečnostními opatřeními. Na Karlově univerzitě se budou lišit podle toho, o jaké budovy se jedná, řekla po uctění památky obětí před Karolinem rektorka univerzity Milena Králíčková. Vedení univerzity dnes jednalo s děkany všech 17 fakult, řešili možnosti zvýšení bezpečnosti. Na začátku ledna budou rektoři jednat s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN).