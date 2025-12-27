Dnes je sobota 27. prosince 2025., Svátek má Žaneta
Práce není všechno. Těchto pět zemí dokázalo najít rovnováhu mezi kariérou a životem

27. 12. 2025 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Práce není všechno. Těchto pět zemí dokázalo najít rovnováhu mezi kariérou a životem
zdroj: Freepik.com
Ještě před pár lety se dlouhá pracovní doba brala jako známka úspěchu. Dnes se čím dál častěji mluví o opaku – o vyhoření, chronické únavě a pocitu, že práce pohlcuje všechno ostatní. Právě proto se rovnováha mezi pracovním a soukromým životem stala jedním z hlavních ukazatelů kvality života.

A některé země v tom mají překvapivý náskok.Podle dat OECD Better Life Index, Eurostatu a World Happiness Report existují státy, kde lidé nejen pracují, ale také skutečně žijí. Nejde o lenost, ale o systém, který dává prostor rodině, odpočinku i duševnímu zdraví.

Tady je pět zemí, které to zvládají dlouhodobě nejlépe.

1. Nizozemsko: méně hodin, víc života

V Nizozemsku není zkrácený úvazek výjimkou, ale běžnou součástí kariéry – a to i u manažerských pozic. Práce na 32 hodin týdně je společensky plně respektovaná a nijak nesnižuje profesní prestiž.

Zaměstnavatelé se více soustředí na výsledky než na odsezený čas, což potvrzují i data OECD: Nizozemci patří mezi nejproduktivnější pracovníky v Evropě, přesto tráví v práci méně hodin než průměr EU.

Výsledek? Více času na rodinu, koníčky a regeneraci – bez pocitu viny.

2. Dánsko: práce ano, stres ne

Dánsko se pravidelně umisťuje na špičce žebříčků štěstí. A není to náhoda. Průměrný pracovní týden se zde pohybuje kolem 37 hodin a dovolená je brána jako samozřejmost, nikoli jako luxus.

Dánský koncept hygge – schopnost nacházet pohodu v každodenních drobnostech – se promítá i do pracovního prostředí. Firmy aktivně podporují rovnováhu, protože vědí, že spokojený zaměstnanec je dlouhodobě výkonnější.

3. Švédsko: flexibilita místo přetížení

Švédsko je známé progresivním přístupem k práci i rodičovství. Flexibilní pracovní doba, práce na dálku a štědrá rodičovská dovolená nejsou benefitem, ale standardem.

Mnohé firmy zde experimentují se zkráceným pracovním dnem, přičemž výsledky ukazují vyšší soustředění a nižší nemocnost zaměstnanců. Švédský model staví na důvěře – a ta se vrací v podobě loajality i produktivity.

4. Německo: jasné hranice mezi prací a volnem

Němci jsou často vnímáni jako pracovitý národ, ale zároveň velmi důsledně chrání svůj volný čas. Neděle jsou tradičně dnem klidu a v mnoha profesích platí přísná pravidla omezující pracovní komunikaci mimo pracovní dobu.

Podle Eurostatu patří Německo mezi země s nejnižším počtem přesčasových hodin v Evropě. Důraz na oddělení práce a soukromí pomáhá předcházet vyhoření a podporuje dlouhodobou stabilitu pracovního trhu.

5. Nový Zéland: člověk na prvním místě

Nový Zéland se v posledních letech stal symbolem lidského přístupu k práci. Flexibilní pracovní modely, možnost práce na dálku a kultura, která otevřeně mluví o duševním zdraví, vytvářejí prostředí, kde práce nesmí převálcovat život.

Země dokonce experimentovala s čtyřdenním pracovním týdnem, přičemž výsledky ukázaly vyšší spokojenost zaměstnanců bez poklesu výkonu. Právě tento přístup zmiňuje OECD jako jeden z příkladů moderní pracovní kultury.

Proč na rovnováze záleží víc než kdy dřív

Výzkumy OECD i WHO dlouhodobě potvrzují, že nadměrná pracovní zátěž zvyšuje riziko:

  • úzkostí a depresí
  • kardiovaskulárních onemocnění
  • syndromu vyhoření

Země, které dokázaly nastavit zdravější pracovní rytmus, tak nejen zvyšují kvalitu života svých obyvatel, ale zároveň šetří zdravotní systém a podporují udržitelnou ekonomiku.

Rovnováha není slabost. Je to strategie

Tyto státy ukazují, že rovnováha mezi prací a soukromím není o tom dělat méně. Je o tom dělat věci chytřeji. Dát lidem prostor nadechnout se, žít a vracet se do práce s energií – ne s vyčerpáním.

A možná právě proto se z nich stává inspirace pro zbytek světa.

Tagy:
práce život stres zeme odpočinek pracovní doba
Zdroje:
OECD, Remote Lands, BBC, langhamestate.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

