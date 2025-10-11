Dnes je sobota 11. října 2025., Svátek má Andrej
Výročí, která připadají na sobotu 11. října

11. 10. 2025

Pavel Řezníčekzdroj: Profimedia
Sobota 11.října je 284. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 81 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2023 (25,2 stupně C) a nejnižší v roce 1877 (minus 1,0 stupně C).

Svátek má Andrej. Je to slovanská podoba řeckého jména Andreas a z francouzštiny přejatého André a znamená "statný, mužný, odvážný". K jeho známým nositelům patří politik a podnikatel Babiš.

Narozeniny slaví:

bývalý americký ministr obrany William Perry (1927)

izraelský historik a spisovatel Saul Friedländer (1932)

japonský sportovní gymnasta Sawao Kato (1946)

americký herec David Morse (1953)

srbský politik a válečný zločinec Vojislav Šešelj (1954)

irská spisovatelka Anne Enrightová (1962)

herec Pavel Řezníček (1966)

fotbalista a trenér Martin Hašek (1969)

cyklista Tomáš Konečný (1973)

ukrajinský šachista Ruslan Ponomarjov (1983)

ČR mix kalendárium 11. října
Zdroje:
ČTK

