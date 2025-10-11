Výročí, která připadají na sobotu 11. října
11. 10. 2025 – 14:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sobota 11.října je 284. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 81 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2023 (25,2 stupně C) a nejnižší v roce 1877 (minus 1,0 stupně C).
Svátek má Andrej. Je to slovanská podoba řeckého jména Andreas a z francouzštiny přejatého André a znamená "statný, mužný, odvážný". K jeho známým nositelům patří politik a podnikatel Babiš.
Narozeniny slaví:
bývalý americký ministr obrany William Perry (1927)
izraelský historik a spisovatel Saul Friedländer (1932)
japonský sportovní gymnasta Sawao Kato (1946)
americký herec David Morse (1953)
srbský politik a válečný zločinec Vojislav Šešelj (1954)
irská spisovatelka Anne Enrightová (1962)
herec Pavel Řezníček (1966)
fotbalista a trenér Martin Hašek (1969)
cyklista Tomáš Konečný (1973)
ukrajinský šachista Ruslan Ponomarjov (1983)