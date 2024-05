Vypůjčenou knihu někdo vrátil do knihovny v Helsinkách po 84 letech

Vypůjčenou knihu někdo vrátil do knihovny v Helsinkách se zpožděním 84 let. Výtisk finského překladu románu The Refugees (Uprchlíci) od Arthura Conana Doylea, vydání z roku 1925, je v tak dobrém stavu, že jej knihovna Oodi v centru finské metropole může opět nabízet veřejnosti, informovala agentura AFP.

Knihu v pondělí přijala knihovnice Heini Strandová. "Výpůjční lhůta vypršela 26. prosince 1939," řekla Strandová AFP a dodala, že nikdy neregistrovala tak pozdě vrácenou knihu. AFP se nezmiňuje o tom, zda knihovna bude vymáhat zpozdné. Vazba mezi osobou, která knihu vrátila, a tou, která si ji vypůjčila, je však neznámá. Výpůjčky vrácené desítky let po výpůjční době jsou obvykle knihy, které lidé objevili při procházení majetku po zesnulých příbuzných," podotkla Strandová. "Lidé dělají, co mají, a vrací knihu, která je majetkem knihovny," pochvalovala si knihovnice. Možným vysvětlením rekordně pozdního vrácení knihy je podle Strandové to, že kniha byla vypůjčena do dne, kdy už bylo Finsko měsíc po sovětské invazi z listopadu 1939 ve válce, a dotyčný čtenář měl v té době nejspíš jiné starosti. "Vrácení knihy nemuselo být první věcí, na kterou vypůjčovatel myslel, když se blížilo datum konce výpůjční doby," poznamenala Strandová. Válka mezi Finskem a Sovětským svazem trvala do března 1940, kdy skončila podepsáním mírové smlouvy, na jejímž základě Finsko učinilo významné územní ústupky. Arthur Conan Doyle se proslavil především detektivkami s hlavním hrdinou Sherlockem Holmesem. The Refugees je ale historický román, který se odehrává ve Francii 17. století. Nyní se budou moci finští čtenáři potěšit bezmála 100 let starým vydáním románu, protože je v dobrém stavu. "Kvalita starých knih je obecně mnohem lepší než kvalita nových," poznamenala k tomu finská knihovnice.