Aktualizováno: Výjimečný stav na Srí Lance: Prezident uprchl, dav pronikl do sídla premiéra

Srí Lanka, kterou již několik dní otřásají bouřlivé protivládní protesty, dnes vyhlásila výjimečný stav. Prezident Gotabaja Radžapaksa brzy ráno místního času zemi opustil ve vojenském letadle v doprovodu manželky a ochranky. Šéf parlamentu uvedl, že prezident, který je nyní na Maledivách, předal své pravomoci do rukou premiéra Ranila Vikremesinghy. Srílanská opozice navrhne na příštího prezidenta svého vůdce Sadžitha Premadasu.

Srílančané protestují několik měsíců proti vládě a prezidentovi kvůli hlubokým ekonomickým problémů, do nichž se země dostala.

Demonstrantům, kteří v tisícovkách okupovali prostor před sídlem premiéra Vikremesinghy a požadovali jeho rezignaci, se podařilo za zvuku bubnů a hlasitého zpěvu proniknout do budovy poté, co hodiny odolávali slznému plnu. Na sociálních sítích lidé publikují videa z prvních momentů po prolomení policejních kordonů. O několik minut později již demonstranti s vlajkami oslavují svůj úspěch na balkóně premiérského sídla. Sám premiér se tam nenachází a podle BBC není v bezprostředním ohrožení.

Demonstrantům se v předchozích dnech podařilo proniknout do několika dalších vládních budov. Premiér slíbil, že odstoupí, až bude sestavena nová vláda.

Zákaz vycházení nicméně protestující podle nejnovějších záběrů nerespektují. Indická tisková agentura zveřejnila záběry protestujících, kteří slznému plynu navzdory pronikli do areálu premiérova sídla. Podle nejnovějších informací se ale demonstrantům zatím nepodařilo dostat přes skupinu těžkooděnců střežících vstup do budovy.

Premadasa je synem bývalého prezidenta a o úřad hlavy státu se ucházel už ve volbách v roce 2019, kdy byl ministrem bytové výstavby. Volby tehdy vyhrál Radžapaksa. U moci pak byl mocný rodinný klan, který ovládl i posty předsedy vlády i ministra financí. Mnoho Srílančanů viní právě je ze současných problémů.

Srílanské imigrační úřady dnes oznámily, že zabránily prezidentovu bratru a bývalému ministru financí Basilovi Radžapaskovi odcestovat ze země. Zadržen byl v salonku pro významné představitele na letišti v Kolombu. Z postu ministra rezignoval v dubnu, kdy se začaly sílit protesty proti nedostatku pohonných hmot, potravin a dalšího zboží. Poslaneckého mandátu se vzdal v červnu. Snímky Basila Radžapasky připraveného k odletu na letišti oblétly sociální sítě.

Srí Lanka se potýká s rozsáhlou ekonomickou krizí. Poprvé za 74 let, kdy funguje jako samostatný stát, se dostala do platební neschopnosti. Organizace spojených národů (OSN) v červnu prohlásila, že v zemi hrozí humanitární krize, zároveň oznámila poskytnutí podpory 47 milionů dolarů (asi 1,1 miliardy korun). K pomoci se přihlásila také například Indie. Hospodářská krize rozpoutala vlnu protestů.

Tuzemské cestovní kanceláře většinou klienty na Srí Lance nemají

Tuzemské cestovní kanceláře (CK) a agentury na Srí Lance většinou klienty nyní nemají. Některé už dříve kvůli nepokojům v zemi zastavily prodej zájezdů. Kvůli tamní situaci neočekávají, že by měli lidé zájem na Srí Lanku odletět, někteří prodejci cestu ani nyní nedoporučují.

V případě CK Go2 se poslední klienti, rodina se třemi dětmi, vrátili ze Srí Lanky v úterý. „Byli nadšení. Náš řidič se o ně postaral, takže žádné problémy nepocítili,“ uvedla za CK Michaela Hanušová. Nepředpokládá, že by se v nejbližší době další lidé do země vypravili. Kromě nepokojů v zemi jsou podle ní důvodem i extrémně drahé letenky. „Srí Lanka má nejdražší přistávací poplatky v celém tamním regionu, plus k tomu vysoká cena ropy, málo letů a podobně. Klienti, jak s nimi mluvím, nemají chuť na Srí Lanku za této situace jet. Volí alternativy jako Vietnam nebo Bali,“ řekla dále.

Cestovní agentura Invia podle své mluvčí Andrey Řezníčkové zájezdy na Srí Lanku nenabízí už několik měsíců. „Hrstka lidí se tam vydává na vlastní pěst, já osobně bych tam teď cestovat nedoporučila. Někde mají turisté zakázáno vycházet z hotelu, někde nefunguje elektřina, a navíc není příjemné navštívit o dovolené zemi, kde místní lidé na některých místech trpí,“ uvedla. Dodala, že doufá v brzké zlepšení situace, destinaci, nabízející moře, památky, hory, džungli či vhodné podmínky pro surfing považuje za krásnou. Dříve podle ní byla pro Čechy dostupnou exotickou zemí.

Klienty na Srí Lance nemají ani CK Fischer a Exim Tours, v současné době pobyty v této destinaci neprodávají, uvedl za CK Petr Kostka.