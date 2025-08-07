Dnes je čtvrtek 7. srpna 2025., Svátek má Lada
Co si doma užívá Jágr? Mladá přítelkyně předvedla svou fantastickou postavu

7. 8. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Jágrova milá se neostýchala a předvedla jaksepatří provokativní snímky.

Snad nikdo by nečekal, že si tak zapálený sportovec, jako je Jaromír Jágr, najde přítelkyni, která nebude sdílet lásku k pohybu. Dominika Branišová, Jágrova partnerka, je také zapálená sportovkyně a její tělo podle toho samozřejmě vypadá.

Na nových snímcích, které zveřejnila na sociální síti, se nicméně neměla v úmyslu chlubit vyrýsovanou postavou. Chtěla poukázat na prostou realitu, když přijde na focení: Na úhlu záleží. Na postoji záleží. Na světle záleží. Na filtrech... Ano, správně, velmi záleží.

Dominika chtěla vypíchnout rozdíl a přidala proto dvě fotky, jednu nabušenou z tělocvičny, druhou jen tak doma, před zrcadlem.

Problém je, že osvěta se přeci jen trochu míjí účinkem, když i na fotce, který Dominika zamýšlela jako ukázku nedokonalosti, vypadá naprosto fenomenálně.

„Obě fotky jsou focené ve stejný den a je krásně vidět, co dokáže správné světlo a postoj. Takže nevěřte všemu, co na Instagramu vidíte! Proto přidávám i druhou fotku, která není nijak nastylizovaná a ukazuje realitu tak, jak je. Rozhodně netvrdím, že na mé aktuální formě je něco špatného, to vůbec ne. Ale vím, že to může být lepší, a ráda bych byla trochu víc vyrýsovaná,“ napsala Dominika k fotkám.

Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

