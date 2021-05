Všechno nejlepší, pane prezidente

Před 59 lety se hollywoodská hvězda Marilyn Monroe ulila z natáčení, aby mohla popřát k narozeninám prezidentovi Kennedymu. Poněkud lascivní vystoupení bylo jedno z jejích posledních.

Marilyn Monroe (1926-1962) procházela v posledních letech svého života těžkým obdobím. Její poslední film Mustangové z roku 1961 byl propadák, a navíc jí zničil manželství s Arthurem Millerem. Její herecký partner Clark Gable kromě toho krátce po dotočení filmu zemřel na infarkt a jeho vdova dávala jeho smrt za vinu právě Marilyn.

Blonďatá sexbomba se potýkala s psychickými problémy a její výstřelky byly pro režiséry i producenty noční můrou. Často přicházela na natáčení pozdě (pokud vůbec), neuměla text, byla opilá nebo pod prášky. A za zády měla o šest let mladší nástupkyni Elizabeth Taylorovou, která byla připravena sesadit ji velkofilmem Kleopatra z trůnu hollywoodské sexuální bohyně.

Nový film měl herečku zachránit před pádem

Natáčení nového filmu Něco musí prasknout (remake komedie Moje nejmilejší žena z roku 1940 s Cary Grantem a Irene Dunneovou) mělo tohle všechno změnit a pro Marilyn to byla do jisté míry poslední šance.

Kvůli roli shodila dvanáct kilo, kostyméři pro ni navrhli moderní vzhled a její filmový partner Dean Martin si dokonce nechal smluvně zakotvit, že hlavní ženskou roli smí hrát pouze ona.

Marilyn se však nedokázala vyrovnat s tlakem na to, aby ji konečně začali brát jako seriózní herečku. Polovinu natáčecích dnů se na place vůbec neukázala, což přivádělo režiséra George Cukora k šílenství, ale zároveň to vedlo k tomu, že náklady na film neúměrně rostly.

V květnu 1962 se Marilyn hodila marod - prý kvůli zánětu dutin. O to větší překvapení bylo, když 19. května vystoupila jako hlavní hvězda narozeninového galavečera, který americký prezident John F. Kennedy pořádal v newyorské Madison Square Garden. Do 45. narozenin mu sice zbývalo ještě deset dní, ale kvůli sponzorům jeho Demokratické strany se musel rozvrh krapet upravit.

Happy Birthday, Mr. President

Vrcholem akce pro 15 tisíc hostů bylo právě vystoupení Marilyn Monroe - byť tradičně s mírným zpožděním. A stálo to za to. Měla na sobě šaty z 2500 skleněných krystalů od francouzského návrháře Jeana Louise za 12 000 dolarů a přes ně zpočátku i norkový kožíšek. Pod nimi byla evidentně nahá. Pak do mikrofonu svůdně napůl odzpívala, napůl odrecitovala narozeninové přání, které muselo i ty největší skeptiky přesvědčit, že je hodně vysoko na seznamu četných slavných i neznámých milenek sexem posedlého prezidenta.

Marilynino Happy Birthday, Mr. President bylo jakousi směsicí známého narozeninového popěvku Happy Birthday to You a písně Thanks for the Memory, do níž si vložila text s poděkováním prezidentovi za všechno, co udělal, a za jeho vítězné bitvy.

Zatímco se hosté pustili do narozeninového dortu, vystoupil Kennedy na pódium a prohlásil: "Poté, co se mi teď tak sladce a blahodárně zazpívalo Happy Birthday, mohu klidně odejít do politického důchodu." V sále to vřelo.

Hereččině kariéře to ovšem dvakrát neprospělo. Vedení studia 20th Century nevěřilo svým očím, že Marilyn nestoná v posteli, ale odskočila si na prezidentovu newyorskou oslavu. V komedii Něco musí prasknout je známá scéna, v níž Marilyn plave v bazénu jen ve spodním dílu plavek tělové barvy. Aby zachránila svou roli a udělala snímku pořádné promo, povolila fotografovi Lawrenci Schillerovi, aby pro časopis Paris Match udělal pár jejích snímků v bazénu – a senzačně rovnou v rouše Evině.

Lawrence Schiller s jednou ze svých slavných fotografií hollywoodské hvězdy Marilyn Monroe | zdroj: Profimedia

Když pak 4. června opět nepřišla na natáčení (prý kvůli teplotě), režisér Cukor už toho měl dost a vyrazil ji. Film Něco musí prasknout tak nakonec zůstal nedokončený, protože Dean Martin odmítl pokračovat s jinou herečkou než s Marilyn. V roce 1990 pak byla velká část již natočeného materiálu použita v hodinovém dokumentu Marilyn: Something's Got to Give.

Fotografie, které tehdy vznikly, jsou ale ikonické. Staly se totiž jakýmsi Marilyniným odkazem. Půldruhého měsíce nato - 4. srpna 1962 - zemřela hollywoodská hvězda v 36 letech na předávkování. Kolem její sebevraždy a kolem toho, nakolik měl v její smrti prsty Kennedy, se dodnes vedou spekulace.

Slavné šaty, v nichž Marilyn Monroe prezidentovi zazpívala, se v roce 2016 vydražily v aukční síni Julien’s v přepočtu za více než 100 milionů korun.

Slavné šaty, v nichž Marilyn Monroe popřála prezidentovi Kennedymu k narozeninám | zdroj: Profimedia