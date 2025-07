Vlasy se nelíbily. Manželka miliardáře Chlada: "Hlavu má holou kvůli mně"

12. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Choť známého podnikatele prozradila, jak vypadá dynamika jejich vztahu za zavřenými dveřmi.

Charismatický miliardář Richard Chlad už si nějaký ten pátek vyráží do společnosti prakticky pouze ve společnosti své manželky, Anny-Marie Kánské. Na veřejnosti působí jako vtělení romantické harmonie a manželského štěstí, jak to ale vypadá doma, jsme se mohli jen domýšlet.

Anna-Marie se ale tentokrát rozhodla prozradit pár zajímavých maličkostí.

Například to, že za Richardovu oholenou hlavu, kterou se on sám snažil prezentovat jako gesto na podporu Filipa Turka, mohla ve skutečnosti ona: „Byl to můj nápad. Takže já jsem ho k tomu dohnala a opravdu už se mi prostě nelíbily ty jeho vlasy a zkoušeli jsme nějakou změnu. První týden asi jsem na něj furt tak koukala a nemohla jsem si zvyknout. A teď se mi líbí víc. Takže jsem se svým výběrem v podstatě spokojená,“ přiznala.

Hlavou domu je manžel, připouští. „Samozřejmě musím říct Richard. Ale jako domácnosti vyloženě - kdo ji organizuje, řídí tu domácnost? Tak to bych řekla, že jsem spíš já,“ zamyslela se.

Richard je naopak větší romantik než ona, dodala trochu překvapivě. A rovnou i přiznala, že má trochu problém s trpělivostí a nesnáší prohrávat: „Tak především jsem netrpělivá. Chci všechno hned. A když mi něco nejde a já jsem taková hodně, že ráda vyhrávám. A když mi něco vyloženě nejde, tak se hodně vztekám. Ale zase rychle z toho vzteku vystřízlivím,“ svěřila se.

Žádné větší hádky prý doma neprobíhají: „Já jsem splachovací, takže já jako rychle vylítnu a Richard hodně dlouho drží. Nehádáme se moc a netrvá to dlouho, kdybychom na sebe dokázali být naštvaní. Já myslím, že když ti dva lidi spolu žijou a musí řešit nejenom osobní věci, ale třeba i pracovní, tak to usmíření musí být hodně rychlý, aby všechno fungovalo,“ popsala Anna-Marie.