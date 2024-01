Vládní Piráty dál povede vicepremiér Ivan Bartoš

Vládní Piráty povede další dva roky vicepremiér Ivan Bartoš. Ve druhém kole předsednické volby dnes získal podporu celostátního fóra. Proti němu v Brně kandidovala europoslankyně Markéta Gregorová, podle které to byla férová bitva. Bartoš novinářům po vyhlášení výsledků neřekl, koho by si přál za místopředsedy, konstatoval pouze, že kandidátek je víc než mužských uchazečů. Byl by rád, aby to zrcadlilo i výsledek hlasování o zbytku vedení strany.

Bartoš po zvolení poděkoval za podporu, nebere ji za automatickou, jen „za dredy a vyřídilku“. Připomněl také to, že letos a příští rok čekají zemi důležité volby. Cílem je Česko jako svobodná, tolerantní, demokratická a nejen digitálně propojená společnost, řekl Bartoš. Ve zbytku vládního mandátu by se podle něj měli Piráti věnovat dlouhodobě opomíjeným tématům, jako je bydlení, digitalizace, podpora mladých, podpora školského systému či osekávání byrokracie. Uvnitř strany by se chtěl s ohledem na její „stárnutí“ věnovat tomu, aby se vyrovnávaly možnosti podílet se na chodu Pirátů mezi těmi, kteří jsou a mohou být neustále on-line, a těmi, kdo se musí věnovat rodině či jiným aktivitám. Je podle něj třeba vytvořit kanál, kde budou mít všichni Piráti stejnou šanci uplatnit své dovednosti. Zasazovat se chce i o to, aby Piráti zůstali důvěryhodnou stranou. „Jsme strana, která razí liberální, proevropskou politiku,“ uvedl Bartoš. Chce, aby strana dále pracovala ve prospěch občanů. Věří, že ekonomika a životní úroveň v Česku se letos odrazí ode dna. Třiačtyřicetiletý Bartoš je poslanec, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj. Piráty vedl v letech 2009 až 2014, znovu je v čele od roku 2016. V prvním kole volby dnes získal 569 hlasů, Gregorová 455. Ve druhém kole měl Bartoš 556 hlasů, Gregorová 300. Gregorová dnešní volbu označila za reklamu na vnitrostranickou demokracii. Slíbila, že stejnou energii, kterou vynaložila na kandidaturu na předsedkyni, bude dále vynakládat ve prospěch strany. Ve své kandidátské řeči slíbila, že bude naslouchat všem členům, tedy i těm, kteří nejsou zcela spokojeni s dosavadním působením Pirátů ve vládě. Naslouchání oběma křídlům strany podle ní povede stranu ke vzletu. Pracovat chce především na vnitřní podobě strany a naslouchat diskusi. Uvedla, že se neleká ignorace, výsměchu a už vůbec ne boje a ví, v čem nemají Piráti ustupovat a v čem použít diplomatické vyjednávání. Řekla také, že se její kandidaturou nekoná „růžová revoluce“ a přeje si, aby delegáti volili informovaně. Řeč ukončila pozdravem „čauky mňauky“. Mohlo by vás zajímat Plzeňský hejtman Špoták chce po odvolání Michálka z vedení Pirátů kandidovat na předsedu

