Policie odložila známý případ potyčky bývalého náměstka Koláříka s asistentkou

Pražští policisté odložili prověřování incidentu z letošního června, při němž se dostali do potyčky tehdejší náměstek ministra vnitra Lukáš Kolářík a jeho asistentka. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Žena Koláříka vinila z napadení. Kolářík po incidentu na ministerstvu skončil, později požádal o pozastavení členství v Pirátské straně.

„Kriminalisté prvního policejního obvodu prověřili okolnosti incidentu, který se odehrál v pátek 2. června 2023 v hotelu Spiritka na pražském Břevnově, a došli k závěru, že se ve věci nejedná o trestný čin, a případ odložili,“ řekl serveru policejní mluvčí Jan Daněk. Proti usnesení podle Seznam Zpráv podala jedna ze stran stížnost, kterou státní zástupce odmítl. Hotel Spiritka je ubytovacím zařízením ministerstva vnitra.

Podle dřívějších informací webu šlo o potyčku mezi Koláříkem, jeho manželkou a jeho asistentkou, se kterou měl exnáměstek milostný poměr. Kolářík podle webu na neveřejné části pirátského fóra uvedl, že asistentka vešla k nim do pokoje, kde bila jeho spící ženu a také ji ohrožovala nožem.

Seznam Zprávy následně přinesly vyjádření asistentky, která popřela, že by Koláříkovu manželku ohrožovala nožem, a uvedla, že ji Kolářík po hádce udeřil dvakrát pěstí a na zemi do ní několikrát kopl. Tehdejší náměstek ministra reagoval, že při sebeobraně „došlo pouze k úderu, kterému předcházelo neoprávněné vniknutí do pokoje“.

Kolářík dříve ČTK napsal, že ho mrzí, že svým nevhodným chováním zejména vůči své manželce dopustil, aby situace vygradovala do takového rozměru. Situaci označil za své osobní selhání.