Vláda podle Fialy stojí za konsolidačním balíčkem, nebude ustupovat tlakům

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) stojí za konsolidačním balíčkem a nebude ustupovat tlakům zájmových skupin. Kabinet ho schválí v nynější podobě, řekl dnes premiér v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. O tom, jaké konkrétní dotace vláda v balíčku škrtne, chce ještě jednat se zaměstnavateli a odbory. Předseda opozičního ANO Andrej Babiš řekl, že by vláda měla usilovat o rušení dotací v celé Evropské unii, ne je řešit v Česku.

„Celá koalice, celá politická reprezentace, která reprezentuje našich pět koaličních stran, stojí za balíčkem. Budeme ho v této podobě prosazovat a schválíme ho v této podobě,“ řekl Fiala. „Opatření jsou těžká, nepopulární. Není to jednoduché, ale nemůžeme žít s těmito dluhy, s těmito deficity,“ dodal.

O tom, jaké konkrétní dotace vláda v rámci konsolidace veřejných financí zruší, se ještě podle Fialy bude jednat. Do jednání chce zapojit i zaměstnavatele a odbory. Zdůraznil ale, že platí záměr kabinetu škrtnout na dotacích za dva roky 54 miliard korun.

Podotkl také, že Babišovi konsolidační balíček vadí, protože se škrtání dotací dotkne i jím vlastněného holdingu Agrofert. „Vás rozčiluje konsolidační balíček, protože se tam vyškrtají dotace a vy jich nebudete mít, kolik jste zvyklí,“ řekl Fiala.

Babiš se proti výroku ohradil, Agrofert podle něj z dotací nežije, přestože je pobírá. Podle něj by pro narovnání trhu bylo nejvhodnější zrušit veškeré dotace v celé EU, vláda by se o to podle něj měla zasadit, a ne řešit dotace v Česku. „Já jsem pro, zrušme všechny dotace, ale evropské. Celá EU běží na dotace,“ řekl.