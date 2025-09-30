Vláda dnes v nejzazším termínu projedná a pošle Sněmovně návrh rozpočtu
30. 9. 2025 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Návrh státního rozpočtu na příští rok bude na dnešním zasedání schvalovat vláda Petra Fialy (ODS).
Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo rozpočet se schodkem 286 miliard korun, ministři už ale naznačovali že přinejmenším v jeho struktuře udělali změny. Zda se změnila i výše plánovaného deficitu, není jasné. Na posledním jednání před sněmovními volbami kabinet také projedná informace o zřízení Národního kybernetického centra, kterým v březnu pověřil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Vláda bude o rozpočtu rozhodovat v nejzazším možném termínu, Sněmovně musí návrh předložit do konce září. Konečná podoba rozpočtu se velmi pravděpodobně bude lišit, protože o ní bude rozhodovat nová Sněmovna. Opoziční ANO, které je podle průzkumů favoritem voleb, už dalo najevo, že chce rozpočet vrátit vládě k přepracování. Dodatečné úpravy rozpočtu by patrně vedly k tomu, že Sněmovna nestihne návrh schválit do konce roku. V takovém případě by Česko zahájilo rok v rozpočtovém provizoriu.
S návrhem ministerstva financí nesouhlasilo zejména ministerstvo dopravy, jehož výdaje měly meziročně klesnout o 23,5 procenta na 106,7 miliardy korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) o víkendu uvedl, že v projednávaném návrhu budou o desítky miliard korun vyšší výdaje na dopravní infrastrukturu proti původnímu návrhu.
Ministři mají na programu také záměr vložení akcií České exportní banky do Národní rozvojové banky nebo dokument o výsledcích studií o současných a očekávaných trendech vodní bilance v povodí řeky Dyje. Zabývat se budou i programem podpory výzkumu a vývoje pro rozvoj vybraných strategických technologií.