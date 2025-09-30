Drama okolo režiséra Adamce pokračuje! Manželka: "Už se tomu směju"
30. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Do situace se vložil bývalý ředitel soutěže krásy a opřel se do Adamcovy manželky.
Aféra kolem údajného únosu režiséra Jiřího Adamce, který trpí frontotemporální demencí a kterého měla, dle nařčení Adamcovy přítelkyně Veroniky Maschkové, unést jeho žena Jana Adamcová, pokračuje.
Adamcová již před několika dny vydala obsáhlé prohlášení, v němž detailně popisuje prakticky každou maličkost týkající se manželova chování z posledních několika let.
Svou trošku oleje do ohně nově přilil i bývalý ředitel Miss ČR Miloš Zapletal: „Já bych rád zdůraznil, že Jirka je jiný, než jak ho Jana v médiích prezentuje. Vykresluje ho jako velmi nemocného člověka, o kterého se musí starat, ale on na tom takhle není. Já se s ním setkávám, v restauracích a podobně, a třeba chvilku odpovídá jednoslovně, ale za chvíli zase mluví jako z partesu. Kde byla Jana ty roky od doby, kdy ho odlifrovala?“ prohlásil během rozhovoru pro Blesk.
„Dokonce jsme zvažovali, že bychom neohlášeně vyrazili k nim do vily, kde by Jirka měl být, ale stejně by nás k němu nepustila. A teď, co jsem četl, tam už ani není, někam ho odvezli. Nevím, co tím Jana sleduje,“ hlásil Zapletal.
Adamcová vzápětí přišla s ostrou reakcí na sítích: „Ani neví, že už asi deset let ve vile nebydlíme, ale jinak ví úplně všechno. Mohu doložit vyvrácení každé věty. Ale už nemám zájem. Dneska už se tomu směju. Ono je to asi nejlepší. Někteří lidé jsou ubožáci a dříve nebo později se udusí vlastními zvratky.“