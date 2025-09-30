Milion zhlédnutí! Video s Jiřím Lábusem a Labubu boří internet: "Nevím, co to je, a nezajímá mě to"
Virální video je venku a sám aktér netuší, oč vlastně jde.
Legendární herec Jiří Lábus se nedváno nechal slyšet, že sociálním sítím nikterak neholduje, profil mu spravuje manažerka a on sám tyto moderní výdobytky k životu opravdu nepotřebuje.
„Já je nemám. To mi dělá moje manažerka, která mi tam vždycky dá něco, na co se mě zeptá, jestli to tam může dát. Jsou to většinou strašné kraviny, ale lidi to baví. Já sám mám jen tlačítkový mobil, jiný nechci. Tam samozřejmě nejsou sociální sítě. Ale já je ani nevyhledávám – takže takhle,“ vysvětlil herec svůj postoj.
„Když jste v síti, tak jste už nějak svázaná, rozumíte? A bez sítě jste volná. Doporučuji,“ dodal.
Jenže ačkoliv se Lábus nezajímá o sítě, sítě se zajímají o něj. A video, kde pózuje s postavičkami Labubu, se šíří jak lesní požár: Nasbíralo již přes sto tisíc palců nahoru a viděl ho přes milion lidí.
Sám herec uvádí, že krátký záběr nebyl jeho nápad: „Upřímně řečeno, já vůbec nevím, co Labubu je. Byl jsem na Korfu s kamarády, měli s sebou i patnáctiletá dvojčata, která vědí, co je Labubu,“ prozradil pro eXtra.cz.
„Byly tam balonky a dvojčata řekla: ‚Jirko, stoupni si tam.‘ Já jsem se ptal proč a oni na to: ‚No to je Labubu.‘ Já jim říkám: ‚Co to je?‘ Ale šel jsem tam, tvářil jsem se jako oni a natočili mě,“ popsal vznik virálního klipu.
Zřejmě hlavní důvod popularity videa nejlépe vystihuje komentář: „Lábubus,“ směje se Denisa Radová.
Ano, podobnost hercova jména s postavičkou dělá svoje. „Ono to slovo takhle jako zapůsobí, že jo,“ uznává Lábus.
O co ale vlastně jde, neví. A vědět ani nepotřebuje: „Takže já vlastně doteď nevím, co to je, ale mě to nezajímá,“ dodal.
