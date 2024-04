Vláda by v blízké době měla projednat návrh zákona o podpoře v bydlení připravený ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Podle něj by měla vzniknout kontaktní místa poskytující poradenství a zprostředkovávat bydlení sociálně slabším osobám zasažených bytovou nouzí. Informovaly o tom iniciativa Za bydlení, senátorka Miluše Horská (nestr. za KDU-ČSL) a další subjekty, které schválení podporují a podobu návrhu dnes představily v budově Senátu. V platnost by zákon mohl vyjít v červenci příštího roku.

Podle návrhu zákona by v obcích s rozšířenou působností měla vzniknout kontaktní místa pro bydlení. Ta by měla poskytovat poradenství a bydlení v případě potřeby zprostředkovat. Vedla by evidenci lidí v bytové nouzi či ohrožených ztrátou bydlení. Evidovat by měla také dostupné byty a prověřovala by, jestli bydlení splňuje technické či hygienické požadavky. Nastavit by se měl systém podpor a záruk pro pronajímatele, tedy garance úhrady škod či nájmu. Počítá se také s asistencí, nájemníkům by se měli věnovat sociální pracovníci.

Iniciativa Za bydlení, která spojuje přes 50 lidí z nevládního a veřejného sektoru, vybízela již koncem loňského roku k co nejrychlejšímu přijetí zákona, a to například proto, že v nevyhovujícím či nejistém bydlení žije v Česku asi 61.000 dětí. Nejvíce ohroženou skupinou jsou podle iniciativy Za bydlení kromě dětí také senioři, kteří žijí sami a nejsou dostatečně finančně zajištění. Zákon by měl ale sloužit i například dalším sociálně zranitelným skupinám jako jsou bezdomovci či postižení lidé.

Celkově bydlí v bytové nouzi přibližně 154.000 lidí v ČR. Zákon by měl podle zástupců iniciativy, MMR a MPSV přispět k tomu, aby se do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o 30 procent. Celkové roční náklady spojené se zákonem by měly být necelých 1,5 miliardy korun. Neřešení bytové krize přitom podle resortů vyjde stát ročně na 4,1 miliardy korun a zákon by měl tyto náklady do pěti let zcela snížit.

Navrhovaná legislativa nemá sama o sobě řešit výstavbu a s tím související investice, ale má podle iniciativy ukotvit základní principy pro řešení bytové nouze. Zákon je součástí takzvané reformy Bydlení pro život prosazované MMR, jejímž cílem je krom jiného také zajistit potřebné investice na výstavbu a rekonstrukce dostupných nájemních bytů.

Podporu dostupného bydlení z veřejných peněz schválila Evropská komise (EK) a dříve ji schválila také Sněmovna. Stát tak bude moci financovat vznik nájemních bytů s nižším než tržním nájemným například pro mladé lidi nebo prospěšné profese. Rozhodnutí EK Česku dovoluje poskytnout podporu sektoru dostupného nájemního bydlení do roku 2030 ve výši až 12 miliard korun. První tři roky bude zajištěné financování z Národního plánu obnovy.