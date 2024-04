Prezident Pavel přijme vedení ČMKOS, to mu představí výhrady k reformě penzí

Prezident Petr Pavel se dnes setká na Hradě s vedením Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odboráři ho chtějí seznámit se svými výhradami k připravované důchodové reformě. Odborová centrála vládní návrh reformních změn penzí kritizuje. Nesouhlasí třeba s navyšováním důchodového věku nad 65 let, nastavením podmínek dřívější penze pro lidi v náročných profesích, nižším výpočtem nových penzí či s odpouštěním odvodů.

Vedení ČMKOS už dříve uvedlo, že návrh vládní penzijní reformy považuje za nepřijatelný a s předloženou verzí nesouhlasí. Podle návrhu by se měl důchodový věk po roce 2030 zvedat nad 65 let a každý rok by se stanovoval podle doby dožití lidem, jimž by bylo zrovna 50 let. Výpočet nových penzí by se měl v příštích letech snižovat. Možný by měl být dřívější důchod za práci v rizikovém prostředí bez krácení pobírané částky, zaměstnavatelé by za pracovníka platili vyšší odvody. Odbory jsou proti nastavené podobě. Požadují mimo jiné rozšíření okruhu lidí, jichž by se dřívější důchod mohl týkat. Předáci se staví také proti snižování či škrtání odvodů.

ČMKOS je s 31 svazy a 270.000 členů nejsilnější odborová centrála v zemi. Za prezidentem dnes na Hrad zamíří její předseda Josef Středula a dva místopředsedové Jiří Vaňásek a Radka Sokolová. Podle Středuly se chce nové vedení odborů hlavě státu také představit. Debatovat s ním chce i o politické situaci v Česku.

Vedení centrály se 25. března na mimořádném odborářském sněmu částečně obměnilo. Staronovým předsedou zástupci a zástupkyně svazů zvolili znovu Středulu, který o tři týdny dříve ve vedení skončil kvůli neplacení členských příspěvků. Získal 57 procent hlasů. Novým místopředsedou se po odstoupení Víta Samka stal šéf sociálně-ekonomického oddělení centrály Jiří Vaňásek. Dostal 79 procent hlasů. Druhou místopředsedkyní je Radka Sokolová, která je ve funkci od roku 2014.