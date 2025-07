Vítek prodloužil smlouvu s Manchesterem United a míří na hostování do Bristolu

29. 7. 2025 – 12:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Manchester United prodloužil smlouvu s fotbalovým brankářem Radkem Vítkem do roku 2028.

Jednadvacetiletý český gólman následně zamířil ze slavného klubu na další hostování, v nadcházející sezoně bude působit v anglickém druholigovém Bristolu City. "Rudí ďáblové" si ho mohou v zimě stáhnout zpět. Oba kluby o transferu informovaly na svých webech.

Vítek přestoupil do Manchesteru před pěti lety a následně působil v mládeži United. V sezoně 2023/24 hostoval v anglickém Accringtonu a v minulém ročníku chytal v rakouském prvoligovém celku Blau-Weiss Linec, kde rovněž plnil roli brankářské jedničky.

"Byla to akce na poslední chvíli. S agenturou jsme řešili jiné možnosti v Anglii nebo také přestup do jednoho z předních rakouských klubů. Nicméně jakmile se ozval Bristol, bylo jasno. Tradiční klub s velkými ambicemi a skvělými fanoušky, moc se na tuhle výzvu těším," uvedl Vítek v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která ho zastupuje.

Bristol v minulé sezoně druhé anglické ligy skončil šestý a v play off nevybojoval postup do Premier League. "První dojmy jsou jednoduše fantastické. Měl jsem možnost navštívit stadion pro 27 tisíc fanoušků, stejně tak moderní klubovou akademii. Byla postavena teprve před několika lety, zázemí je úžasné. Skvělý dojem pak mám ze všech lidí v klubu. Měl jsem možnost se pozdravit snad s kompletním osazenstvem, od výkonného ředitele až po trávníkáře, a každý jednotlivý člověk byl milý a nápomocný. Už po pár dnech se cítím jako doma," řekl Vítek.

Téměř dvoumetrový rodák ze Vsetína věří, že i v Bristolu bude chytat. "Přicházím coby náhrada za zraněnou jedničku Maxe O'Learyho, který odvádí klubu skvělé služby. Já každopádně budu chtít dokázat, že jsem na tuto úroveň a klub ambic Bristolu připraven. Od sportovního vedení jsem slyšel, že šanci dostanu, zbytek si musím vybojovat na hřišti," uvedl Vítek.

Na druhou ligu, která je známá svou velkou vyrovnaností, se těší. "Je to jednoznačně kvalitní a náročná soutěž. Co jsem měl možnost vnímat, každý zápas je hrán v obrovském tempu a nasazení. Těším se, že si toto prostředí vyzkouším na vlastní kůži. Přesně takto jsme si to s lidmi z agentury naplánovali, abych postupnými krůčky postupoval neustále výše," dodal Vítek.