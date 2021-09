Vinohradská nemocnice ukončila pronájem archivu od Arenbergera

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ukončila pronájem archivu v obci Netřeba na Mělnicku od ředitele nemocnice a bývalého ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.

Mluvčí nemocnice Tereza Romanová serveru iROZHLAS.cz řekla, že pronájem byl již ukončen a nemocnice teď hledá nové prostory. Nemocnice si prostor od Arenbergera pronajímala od roku 2013. Tehdy byl náměstkem ředitele, do vedení se dostal před dvěma lety. Pronájem byl jedním z důvodů, proč skončil ve funkci ministra.

Nemocnice teď podle mluvčí hledá za archiv náhradu. „Předala tuto záležitost právní kanceláři, která provádí veškeré příslušné úkony,“ řekla mluvčí webu.

Na pronájmy nemovitostí upozornily v květnu Seznam Zprávy. Za pronájem dvoupatrové budovy, která nebyla jako nemocniční archiv označena, si Arenberger podle zjištění webu účtoval kolem 100 000 korun měsíčně. Resortní prověrka to později označila za potenciální střet zájmů a Arenberger slíbil, že smlouvu o pronájmu ukončí. Ještě ve funkci ministra podle iROZHLAS.cz stanovil nové nájemné na jednu korunu měsíčně.

Zda nemocniční materiály zůstaly ve skladu nadále uloženy či se přesunuly jinam, není jasné. Mluvčí Romanová webu iROZHLAS.cz na dotaz neodpověděla a sdílný nebyl ani Arenberger. Současný ministr Adam Vojtěch nedávno webu sdělil, že přesun archivních dokumentů nelze udělat ze dne na den. „Musí se vypsat výběrové řízení, do té doby bude ale nájem ve výši jedné koruny,“ prohlásil. Vypsaná veřejná zakázka se zatím na profilu vinohradské nemocnice neobjevila, uvedl iROZHLAS.cz.

Arenberger rezignoval na ministerskou funkci letos květnu, tedy po necelých dvou měsících. Zdůvodnil to mediálním tlakem, který doléhal i na jeho rodinu. Vedle pronájmu archivu se objevily pochybnosti o jeho majetku či zisku z klinických studií, které plynuly do jeho soukromé praxe místo do nemocniční kliniky.