Video ukazuje místnost, ve které žije Zelenskyj od začátku války

„Tady žiju už rok,“ říká Zelenskyj na záběrech, které zveřejnil na twiteru poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko. Je z nich patrné, že v Zelenského pokoji v prezidentském paláci v centru Kyjeva jen několik málo kusů nábytku: lůžko, stůl, televize či křeslo.

"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf