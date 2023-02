Zelenskyj k výročí invaze: Rok bolesti, smutku a jednoty, letošek bude rokem našeho vítězství

„Dvacátého čtvrtého února se miliony z nás rozhodly. Ne bílou vlajku, ale modro-žlutou. Nikoliv útěk, ale postavit se čelem. Vzdor a boj,“ napsal ráno na sociální síti Zelenskyj. „Byl to rok bolesti, smutku, víry a jednoty. A zůstali jsme v tomto roce nezlomní. Víme, že rok 2023 bude rokem našeho vítězství,“ dodal v příspěvku, který doprovodil videem připomínajícím rok ruské vojenské agrese.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI