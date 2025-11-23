Veronica Biasiol už lásku k Dejdarovi netají: "Nikdo nečekal, že si najdu kluka"
23. 11. 2025 – 10:03 | Magazín | Jiří Rilke
Modelka a influencerka začala po chvíli mlžení plnit internet zamilovanými fotkami.
Známá influencerka Veronica Biasiol už delší dobu plní stránky novin svým vztahovým uragánem. Třaskavé rozchody má za sebou totiž v poslední době hned dva.
Nejdřív s pokerovou hráčkou a influencerkou Bárou Mlejnkovou a zhruba před měsícem a půl zas s atletkou Alicí Kolarčíkovou. Tu první přitom podváděla s tou druhou.
Matěj Dejdar, syn slavného herce a komika Martina Dejdara, má nicméně pro strach uděláno a bez obav se pustil do vztahu. Který mimochodem možná také začal nevěrou, protože Biasiol se rozcházela s Kolarčíkovou před měsícem a kousek, ale s Dejdarem se podle všeho vídá o už o dost déle.
„Schází se už několik měsíců,“ tvrdí zdroj magazínu Expres.
Tak či tak, okolo nové lásky sice nejdřív oba mlžili, teď už je ale tajnostem konec a na internet od zamilovaného páru prší jedna roztomilá láskyplná fotka za druhou.
Páreček už stihl několik dovolených a zřejmě se chystá na další.
„Minulý týden Barcelona, dneska Hintertux, příští týden Saint Tropez,“ vyjmenovává influencerka.
„Nikdo nečekal, že on si najde holku a že já si najdu kluka. Našli jsme sebe v opačném pohlaví a od prvního dne se nějak nejde odtrhnout,“ pokračovala Veronica.
Což trochu zní, jako by na Matěje prozrazovala jeho orientaci. Ve skutečnosti ale s největší pravděpodobností narážela na skutečnost, že Matěj už byl delší dobu single a nevypadalo to, že by měl zájem o vážnější vztah.
Jak moc bude pokračovat ten současný, bezpochyby uvidíme. Tak ať to vydrží.
