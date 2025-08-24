Fotbalisté Slavie porazili poslední Pardubice 3:1 a vedou neúplnou tabulku
24. 8. 2025 – 6:17 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté Slavie v 6. kole první ligy porazili poslední Pardubice 3:1 a minimálně do nedělního večera se posunuli na první příčku neúplné tabulky o bod před Spartu a Zlín.
První branku překvapivě vstřelil hostující Vojtěch Patrák, ještě v prvním poločase vyrovnal Tomáš Holeš a po přestávce otočil skóre další slávistický obránce Jan Bořil. V závěru byl vyloučen pardubický Abdullahi Tanko a třetí gól úřadujících mistrů přidal Vasil Kušej.
Obhájci titulu si připsali druhé domácí vítězství v sezoně. Slavia v dosavadních 11 vzájemných ligových zápasech neprohrála při skóre 33:2 a Pardubice v nejvyšší soutěži desetkrát po sobě porazila. Pražané doma v lize porazili Východočechy ve všech šesti dosavadních utkáních, v srpnu 2022 tam Východočeši prohráli 0:7, čímž utrpěli svůj nejtěžší debakl v nejvyšší soutěži. Pardubice v ligové sezoně ještě nezvítězily, k dobru mají odložený zápas s Ostravou.
Východočeši domácího favorita na začátku zápasu zaskočili. Kmenový hráč Slavie Konečný přistrčil ve 12. minutě v šestnáctce míč Patrákovi, bývalý hráč Sparty střelou mezi nohy brankáře Staňka otevřel skóre a připsal si druhou trefu v ligové sezoně. Jednalo se o vůbec první gól Pardubic v Edenu v novodobé historii.
Hosté se však z překvapivého vedení dlouho neradovali, protože o 11 minut později zaúřadovali zkušení obránci Slavie. Bořil přesně odcentroval a Holeš důraznou hlavičkou překonal brankáře Šeráka. Vyrovnávací brankou si otevřel střelecký účet v ročníku. Před přestávkou trefil domácí Provod břevno.
Druhý poločas zahájil mistrovský tým velkým náporem. Gólman Šerák se činil, ale po Mosesově centru se hlavou trefil kapitán Bořil a k asistenci přidal i gól, svůj druhý v sezoně. Domácí pak měli zápas ve svojí moci a hosté navíc dohrávali o deseti. Za šlapák na Schranze byl vyloučen pardubický Tanko. Červenou kartu dostal v české lize potřetí a pokaždé proti Slavii. V předchozích dvou případech je inkasoval ještě v dresu ostravského Baníku.
Slávisté krátkou přesilovku využili, skóre uzavřel Kušej. Se dvěma góly a čtyřmi asistencemi je nejproduktivnějším hráčem ligové sezony. Pardubice venku v lize 19 utkání po sobě nezvítězily.