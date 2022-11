Velvyslanec a bývalý policejní prezident Tuhý čelí podezření, že opisoval v disertační práci

Bývalý policejní prezident a nyní velvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý má v disertační práci velkou část nepřiznaných buď doslovně shodných, nebo mírně poupravených textů ze dvou diplomových a dvou bakalářských prací jiných autorů a z několika článků z internetu, napsal dnes server Seznam Zprávy. Odkazuje na analýzu experta na plagiátorství Jana Macha z Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze. Tuhý pro server uvedl, že rozhodně neopisoval a opomenout některý ze zdrojů může každý. Ministerstvo zahraničí za Tuhým stojí.

Generál Tuhý získal titul Ph.D. na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Disertační práci obhájil 12. ledna 2018, tedy v době, kdy byl policejním prezidentem. Text má 86 stran a je na téma Metody řízení zajištěnosti údržby průmyslových podniků. Místo zdrojů, se kterými se text jeho práce shoduje, Tuhý odkazuje například na zahraniční publikace, píše server. Tuhý dříve vystudoval bakalářský obor na Právnické fakultě brněnské Masarykovy univerzity, magisterský titul získal na Filozofické fakultě Ostravské univerzity s prací o šikaně dětí na druhém stupni základních škol.

„V případě, že by na VŠE byla odevzdána disertační práce s takovým rozsahem podobných textů, jaké jsou dostupné na internetu, došlo by pravděpodobně k předání této práce a řešení celého problému disciplinární komisi,“ uvedl Mach. Komise by pak mohla studenta kvůli porušení univerzitní etiky i vyloučit. Systém na odhalování plagiátů iThenticate nalezl shodu 34 procent s jinými texty, systém odevzdej.cz shodu 68 procent. Druhý z nástrojů vyhledává nejen doslovné shody, ale i ty volnější, například texty upravené náhradou některých slov podobnými výrazy.

Tuhý pro Seznam Zprávy uvedl, že rozhodně nikde neopisoval, že svou disertační práci zpracovával sám a je původní, originální, s jasným přínosem pro hlavní obor. Poukázal na to, že práci obhájil před komisí, v níž byli také zahraniční členové. Práce byla podle Tuhého prověřena systémem Theses.cz a míra podobnosti byla 16 procent.

Podezřením na opisování v jeho práci se už dřív zabývala komise Vysoké školy báňské, dodal. „Závěr v prošetřované věci konstatoval, že pan Tuhý porušil citační etiku v teoretické části disertační práce, nicméně praktická část této práce je původní s tím, že porušení citační etiky je považováno za neznalost citační praxe, nikoli za úmysl,“ uvedla mluvčí školy Petra Halíková.

Ministerstvo zahraničí za Tuhým stojí. Státní tajemník ministerstva Radek Rubeš poukázal na to, že Vysoká škola báňská pochybení nenašla. „Jestli je tam nějaký renonc, že tam byl opomenutý nějaký zdroj, to se samozřejmě může stát každému, jsme přeci jenom lidé,“ cituje Tuhého server.

Tuhý byl policejním prezidentem od dubna 2014 do konce října 2018. Funkce velvyslance na Slovensku se ujal v listopadu 2018, českou ambasádu v Bratislavě by měl vést do konce českého předsednictví v Evropské unii. Od ledna příštího roku by ho měl nahradit dosavadní ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák, slovenská strana již s jeho působením souhlasila a udělila mu tzv. agrément, potvrdil Jindrák v září pro ČTK. Server Seznam Zprávy koncem loňska s odkazem na své zdroje informoval, že Tuhý by se měl přesunout do čela ambasády ve Slovinsku.