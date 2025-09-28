Dnes je neděle 28. září 2025., Svátek má Václav
Velký návrat! Marta Dancingerová je zpět ve StarDance, tentokrát ale v nečekané roli

28. 9. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Velký návrat! Marta Dancingerová je zpět ve StarDance, tentokrát ale v nečekané roli
zdroj: Profimedia.cz
Hvězda StarDance se vrací do oblíbeného pořadu a nemůže se dočkat.

Nechybělo málo a Marta Dancingerová si loni podmanila celou oblíbenou soutěž StarDance. Nakonec sice se svým tanečním partnerem Martinem Prágrem skončili druzí, ale i tak podali výkony, na které se zkrátka a dobře nezapomíná.

Diváci i fanoušci nedali na Martu dopustit a sama herečka si zase obrovsky užívala celou taneční soutěž. Nabídku k návratu proto přijala bez váhání.

Tentokrát se ale nemusíme těšit na její výkon na tanečním parketu: „StarDance Tour se budu účastnit jako moderátorka backstage,“ prozradila pro eXtra.cz.

Že nebude tančit, ji dle vlastních slov nemrzí: „Vzpomínám na to moc ráda, ale myslím si, že to mělo svůj čas a prostor. Už bych se do toho znovu nevrátila.“

Neznamená to však, že by snad na tanec zanevřela. Právě naopak: „S Martinem Prágrem pořád občas jezdíme na nějaká vystoupení. Máme rádi paso doble, valčík a sambu.“

Ani Martin Prágr si mimochodem nenechá ujít StarDance Tour, na rozdíl od své bývalé taneční partnerky to on ale opět rozpálí na parketu. Tentokrát po boku Ivy Kubelkové.

