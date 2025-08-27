Vědci objevili na dně oceánu hřbitov vraků z druhé světové války. Čtyři lodě viděli poprvé
27. 8. 2025 – 14:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
V hlubinách jižního Pacifiku ožívají dějiny: expedice Nautilus objevila a zdokumentovala 13 vraků z druhé světové války u Šalomounových ostrovů. Moderní technologie odhalily detaily, které zůstávaly desítky let skryté, a zároveň vzdaly poctu tisícům padlých námořníků.
Nová expedice v jižním Pacifiku odhalila ohromující podmořské poklady a přinesla dechberoucí snímky více než tuctu válečných lodí potopených během klíčových bitev druhé světové války. Vědci z organizace Ocean Exploration Trust, pracující na palubě výzkumné lodi Nautilus, provedli dosud nejrozsáhlejší archeologický průzkum oblasti zvané Iron Bottom Sound u Šalomounových ostrovů – místa, kde se odehrály jedny z nejprudších námořních bitev celé války.
Během 22denní mise výzkumníci zmapovali více než 386 čtverečních mil mořského dna a strávili téměř 140 hodin průzkumem 13 vraků pomocí dálkově ovládaných podvodních prostředků (ROV). Některé z nich leží až 1 000 metrů pod hladinou oceánu. Čtyři lodě byly zaznamenány úplně poprvé – včetně přídě těžkého křižníku USS New Orleans a japonského torpédoborce Teruzuki.
Bitvy o Guadalcanal ožívají na dně oceánu
Iron Bottom Sound, ležící mezi ostrovy Guadalcanal, Savo a Nggela, bylo od srpna do prosince 1942 dějištěm pěti velkých námořních bitev. V jejich důsledku zahynulo přes 20 000 lidí, potopilo se 111 lodí a zřítilo se 1 450 letadel. Dodnes zde na dně spočívají desítky vraků, které připomínají krutost bojů. Jen u bitvy u Tassafarongy, kdy USS New Orleans zasáhlo torpédo „Long Lance“, přišlo o život více než 180 námořníků – exploze tehdy utrhla téměř třetinu lodi.
Díky moderním technologiím – od vysoce výkonných kamer až po bezosádkové plavidlo DriX, které dokázalo detailně zmapovat celé mořské dno – se podařilo získat nejpřesnější podklady v historii průzkumu této oblasti. „Použití bezosádkového plavidla nám umožnilo nesmírně zvýšit efektivitu. Tento technologický úspěch, spojený s historickým významem objevů, činí z mise jednu z nejcennějších, jakých jsem se kdy zúčastnil,“ uvedl Larry Mayer z Univerzity v New Hampshire.
Pocta padlým i vědě
Expedice nebyla jen vědeckým průzkumem, ale i pietní připomínkou námořníků, kteří zde bojovali a padli. „Námořníci války nezačínají, ale dělají to, co od nich jejich vlády vyžadují. Ve vodách Iron Bottom Sound splnili svou povinnost do posledního detailu,“ řekl Samuel J. Cox, ředitel Naval History and Heritage Command. Průzkum lodí Spojených států, Austrálie a Japonska podle něj nesmírně obohatí chápání jedné z nejdražších námořních kampaní v dějinách – a zároveň přináší poselství naděje, že podobná tragédie už nebude nikdy opakována.
Expedice Nautilus tak spojila nejmodernější technologie, vědecké poznání a lidskou paměť. A zatímco vraky odpočívají v temných hlubinách, jejich příběhy znovu vyplouvají na povrch – tentokrát proto, abychom si pamatovali.