Vedení televize šlo s pravdou ven! Skutečný důvod, proč musel skončit oblíbený pořad
12. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Moderátor neví, co bude dál, jeho talk show už se ale natáčet nebude.
Moderátor Aleš Cibulka si před několika dny musel vyslechnout nepříjemnou zprávu: Byť se snažil, jak jen mohl, jeho pořad Sejdeme se na Cibulce bude muset na TV Barrandov skončit.
„Důvodem je sledovanost. Vůči Alešovi nás to velmi mrzí, protože je obrovský profesionál a pro ten pořad dělal první poslední, přinášel velmi zajímavé a vtipné hosty. Ale divák je král, divák rozhoduje,“ popsal důvody nejmenovaný zdroj pro magazín eXtra.
Sám Cibulka se ale vzápětí na sociálních sítích vyjádřil v trochu jiném duchu: „Tady bych se rád důrazně ohradil vůči tvrzením, že má pořad Sejdeme se na Cibulce nižší sledovanost než ostatní pořady vlastní tvorby. Jsme na tom všichni velmi podobně. Bohužel náš televizní formát je z mnoha důvodů finančně celkem náročný. Jsme prostě a jednoduše dražší než jiné nízkonákladové pořady. A to je hlavní důvod, proč se vedení TV Barrandov rozhodlo náš pořad prozatím ukončit,“ napsal.
Jenže realita je taková, že ať už se na věc budeme dívat z jakéhokoliv úhlu a pojmenovávat věci v jakýchkoliv kontextech, samotné jádro problému zůstává pořád stejné: Nedívalo se zkrátka dost lidí.
„U každého pořadu si děláme pravidelné vyhodnocení a u pořadu Sejdeme se na Cibulce i po přesunu do studia nevycházel poměr náklad a výkon,“ řekla mluvčí televizní skupiny.
Jinak řečeno, pořad možná neměl nižší sledovanost v absolutních číslech, ale pořád nezaujal dost velké publikum na to, aby se formát zaplatil.
Což se samozřejmě může stát a moderátor Cibulka žádný vyhazov nedostal, TV Barrandov s ním naopak počítá dál: „Zároveň mohu potvrdit, že s Alešem Cibulkou v současné době opravdu jednáme o možné další spolupráci na novém formátu,“ dodala mluvčí.
Sám moderátor nevzdává tažení za odražením ode dna a doufá, že se Barrandovu povede vrátit slávu, kterou ztratil pod bývalým majitelem Jaromírem Soukupem.
„Bohužel za předchozí roky celá řada diváků od téhle naší rodinné televize odešla a sledovanost zatím není bohužel taková, jakou jsme si představovali. A přesvědčit diváky, aby se vrátili tam, kde to mívali rádi, je běh na dlouhou trať. Jméno TV Barrandov bylo bohužel za předchozí roky tak poškozeno, že dá ještě hodně práce ho očistit a ukázat, že je to opět ta vlídná televize, kterou mívali naši diváci rádi,“ píše Cibulka.