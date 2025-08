Ve Varšavě vykvetla podruhé rostlina označovaná za nejvíce páchnoucí na světě

5. 8. 2025 – 18:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ve varšavské botanické zahradě podruhé za několik let vykvetla vzácná rostlina nazvaná Zmijovec titánský (Amorphophallus titanum), která je známá zápachem připomínajícím hnijící maso.

Informují o tom dnes polská média, která ji označují za nejvíce páchnoucí květinu světa. Uživatelé internetu sledovali událost prostřednictvím online přenosu celou noc, napsala stanice TVN24 na svém webu.

Otevírání listenu začalo v pondělí kolem 21:00, informovala botanická zahrada Varšavské univerzity. Dnes kolem 1:30 se okázale rozevřel, dodala TVN24. Doba květu rostliny je obvykle krátká. Květenství trvá kolem dvou dní a jeho aroma se šíří na velké vzdálenosti, aby rostlina přilákala co nejvíce opylovačů, uvedla zpravodajská stanice. Květ vydávající "vůni", která připomíná mrtvolný pach, může dosahovat výšky až tři metry.

Stejná rostlina poprvé vykvetla ve skleníku botanické zahrady Varšavské univerzity v červnu 2021 a už tehdy tím vzbudila velký zájem. Nyní kvete podruhé a jako starší rostlina má větší květ než dříve, květenství dosahuje už přes 180 centimetrů, uvedla TVN24 a podotkla, že před čtyřmi roky dosáhl velikosti 125 centimetrů.

Zájemci si kvetoucí Zmijovec titánský mohou prohlédnout také přímo v botanické zahradě. "Je stále krásná, mohutná a svým vlastním způsobem nabízí příjemnou vůni," napsala dnes dopoledne botanická zahrada na svém facebookovém účtu, kde dodala, že má sice otevřeno do 22:00, ale je připravena návštěvní dobu i prodloužit.

Zmijovec titánský patří do čeledi árónovitých a je to rostlina s jedním z největších květenství na světě. Nekvete přitom častěji než jednou za několik let. Pochází z rovníkových lesů Sumatry a ve volné přírodě se už téměř nevyskytuje. V Evropě v současné době květe několik zmijovců najednou, podotkla TVN24.