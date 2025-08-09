Ve čtvrtek skončí vládní prázdniny, strany rozjedou intenzivní kampaň
9. 8. 2025 – 15:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministři se v nadcházejícím týdnu vrátí po vládní dovolené do svých úřadů, třítýdenní volno kabinetu skončí ve čtvrtek 14.srpna.
První jednání vlády se uskuteční o týden později, ve středu 20. srpna. Ve stejný den vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) rozjede další fázi kampaně před říjnovými sněmovními volbami. Intenzivně oslovovat voliče začnou i další strany, plyne z jejich vyjádření.
Základní pilíře volebního programu Spolu představí podle pozvánky na tiskovou konferenci v pražské galerii Café Louvre premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala, předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová a předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
Ačkoli do voleb zbývá osm týdnů, Spolu stejně jako favorit voleb hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše zatím nezveřejnilo podrobný program. S plány Starostů či Pirátů už se voliči seznamovat mohou.
Spolu během prázdnin kampaň podobně jako většina dalších stran utlumilo. S voliči se kandidáti napříč spektrem setkávali na neformálních debatách. ANO organizuje setkání pod názvem Potkejme se, Spolu pořádalo takzvané posezení u grilu a za voliči vyrazili i kandidáti Stačilo! S Piráty bylo možné se potkat během letních festivalů. Hnutí SPD o prázdninách vynechalo organizaci prodejních jarmarků, v září se k nim ale vrátí, první uspořádá v Ostravě, další pak v Kladně, Liberci a Plzni.
Premiér Fiala po oficiálním zahájení další fáze kampaně v Praze vyrazí během jednoho týdne na Vysočinu, do Krkonoš, Středočeského a Ústeckého kraje a Karlových Varů.
Hnutí ANO zveřejní program ve čtvrtek 4. září v Dolní oblasti Vítkovic. Jeho předseda Babiš tento týden objíždí mimo jiné obce Zlínského kraje a v příštím týdnu se vydá do měst a menších obcí Moravskoslezského kraje.
V červenci by sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO, které by podle volebního modelu agentury Median získalo 33 procent. Koalice Spolu by měla 19,5 procenta hlasů, hnutí SPD s podporou dalších stran 14 procent a hnutí STAN 11 procent. Piráty s podporou Zelených by volilo 7,5 procenta voličů a hnutí Stačilo! pět procent.
Oproti červnovému volebnímu modelu si hnutí ANO polepšilo o procentní bod, koalice Spolu posílila o půl procentního bodu a preference hnutí SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO se meziměsíčně nezměnily. Starostové by v červenci získali o dva procentní body více, naopak Piráti o půl procentního bodu oslabili, stejně jako hnutí Stačilo!