Snad to tentokrát vyjde. Slavný moderátor se znovu oženil, první manželství skončilo katastrofou

10. 8. 2025 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Do roka a do dne! Oblíbený moderátor vyrazil na novou životní cestu.

Znáte ten pocit, když něco skončí tak strašně špatně, že už to nechcete opakovat? Třeba když máte autonehodu, jak dlouho trvá, než si lajznete znovu sednout za volant? Když vás v lese napadne medvěd, kdy půjdete na příští vycházku?

Když si projdete příšerným manželstvím, v němž se ukáže, že jeden z vašich dvou synů ve skutečnosti není biologicky váš, jak dlouho to potrvá, než někomu uvěříte natolik, že se zkusíte znovu oženit?

Moderátor Evropy 2 a stand-up komik Petr Cerha (Nasty) má na to konto nervy z oceli, protože se brutálním selháním nenechal rozhodit a oženil se znovu. Vzal si překrásnou Tess Lojkáskovou, kterou znáte z Love Islandu či muzikálu Děti ráje 2.

Pár se před rokem krátce a stručně pochlubil zásnubami a v dost podobném stylu oznámil i to, že už proběhla svatba.

Na veřejnost se zatím dostalo jen pár momentek. Jak vypadala nevěsta či jak probíhal obřad? Nevíme, novomanželé si to nechávají pro sebe.

Místo toho alespoň víme, že součástí zábavy po obřadu byla hra, kdy se hosté snažili prasknout balónky vlastními těly. Což podle všeho daleko hůř udělalo, než řeklo. „Možná to chtělo lacinější balónky,“ komentoval Nasty.

Tagy:
láska svatba zásnuby moderátor
Zdroje:
Instagram, Blesk
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

