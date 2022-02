V Rakousku platí zákon o povinném očkování, v Praze demonstrovaly stovky lidí

V Rakousku dnes vstoupil v platnost zákon o povinném očkování proti covidu-19. Počet nově nakažených koronavirem se v zemi za období ze čtvrtka na pátek vyšplhal na 36 329. Počet aktivních případů tak stoupl na nové maximum - v Rakousku, které má 8,9 milionu obyvatel, je na virus SARS-CoV-2 aktuálně pozitivních rekordních 339 127 lidí.

Rakousko je první zemí Evropy, která všeobecnou očkovací povinnost v souvislosti s covidem zavedla. Platí pro lidi, kteří dovršili 18 let a mají trvalé bydliště v Rakousku. Výjimku mají těhotné ženy, lidé, kterým v tom brání zdravotní důvody, a podmíněně také vyléčení z covidu-19.

V první fázi zavádění všeobecné očkovací povinnosti, tedy do 15. března, úřady nebudou neočkované trestat. Od 16. března už mohou ukládat pokuty - ve zjednodušeném řízení do 600 eur (14 600 korun), v řádném procesu až do 3600 eur (89 000 korun).

Zároveň se dnes zmírňují některá protiepidemická opatření. Zavírací hodina restaurací a dalších podniků se posune z dosavadních 22:00 na půlnoc. Zvyšuje se i počet osob, které se smějí setkat na shromážděních, a na větších akcích odpadá testovací povinnost.

Platné očkování má 6 162 402 lidí, tedy 69 procent rakouské populace. To je o asi 300 000 méně než minulý týden, protože se mezitím zkrátila maximální lhůta pro podání posilující dávky z devíti na šest měsíců a mnozí lidé si pro další dávku nestihli dojít.

V desetimilionovém Česku má ukončené očkování více než 6,8 milionu lidí, třetí dávku dostalo více než 3,8 milionu lidí. V pátek v ČR přibylo 28 658 nově nakažených, výrazně méně než před týdnem; 5150 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně. Počet hospitalizovaných se v posledních čtyřech dnech příliš nemění. V nemocnicích je s nákazou 3120 lidí, v těžkém stavu je 202 z nich.

O očkovací povinnosti se týdny diskutuje i v Německu. Tato asi 83milionová země za uplynulých 24 hodin zaznamenala 217 815 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, což je zhruba o 31 000 méně než o den dříve. Politici vládní koalice zároveň považují za možné, že pokud by se pandemická situace vyvíjela příznivě, mohla by být veškerá protiepidemická opatření zrušená k 19. březnu, kdy vyprší platnost příslušného zákona.

Na Václavském náměstí protestovaly stovky lidí proti pandemickému zákonu

Na Václavském náměstí odpoledne demonstrovalo několik stovek lidí proti pandemickému zákonu. Protest sestávající z hudby a improvizovaných vystoupení začal po 14:00 a trval do zhruba 18:30, kdy se část účastníků vydala se svíčkami a lampiony na tichý pochod Prahou kolem úřadu vlády na Klárov, kde akci před 20:00 ukončili. Akci pod názvem Jdeme společně pořádala nezávislá studentská iniciativa Změna Matrixu.

Organizátoři z pódia na Václavském náměstí doplněného velkoplošnou obrazovkou během akce vyzývali účastníky, aby si zazpívali a zatancovali a bavili se mezi sebou o současné situaci ve společnosti ovlivněné pandemií koronaviru. Akci doprovázela reprodukovaná hudba a videoklipy. Na pódiu mohl kdokoliv vystoupit a říci svůj názor. Někteří vystupující zazpívali nebo recitovali básně, zahráli i příznivci hnutí Hare Krišna.

„Svedla nás dohromady jedna společná věc, a tou je útlak, který se nyní vyskytuje nejen na školách a univerzitách, ale i v celé společnosti. Nechceme se podvolit bezdůvodnému nátlaku. Jsme ti, kteří kriticky přemýšlejí a nekonají bezmyšlenkovitě a slepě,“ uvedli organizátoři na svém webu.

Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského bylo na akci v určitých chvílích 650 až 700 lidí, zhruba 200 osob se pak vydalo na pochod. „Vše bylo v klidu, bez narušení veřejného pořádku,“ řekl ČTK mluvčí. Policisté na protest dohlíželi, doprovázeli i pochod centrem.

Novelu pandemického zákona schválila ve čtvrtek poslanecká sněmovna. Protikoronavirová mimořádná opatření podle něj zřejmě budou moci zahrnout širší okruh činností než teď. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům.

V blízkosti Poslanecké sněmovny ve dnech, kdy dolní komora novelu projednávala, opakovaně odpůrci novely pandemického zákona protestovali. Svolavatelem akcí byla iniciativa Chcípl PES. Další demonstrace proti pandemickému zákonu chce uspořádat před Senátem, který bude novelu nyní posuzovat.