V pražských Letňanech začíná stavební veletrh For Arch. Trvat bude do soboty.

16. 9. 2025 – 10:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na pražském výstavišti v Letňanech dnes začíná stavební veletrh For Arch.
Celkem v pěti halách PVA Expo Praha představí 379 vystavovatelů z devíti zemí nejnovější výrobky, technologie a novinky ze stavebnictví. Tradičně bude součástí také možnost bezplatných konzultací s profesionály ze stavebních oborů v poradenských centrech. Součástí bude i doprovodný program v podobě konferencí, workshopů, přednášek a praktických ukázek. Veletrh se bude konat do soboty 20. září.
První den veletrhu zahájí konference Rok 2024 v českém stavebnictví pořádaná společností ABF a Svazem podnikatelů ve stavebnictví, která zmapuje data vývoje, trendy i výzvy oboru. Odborníci budou také diskutovat o tom, kam se obor bude ubírat v budoucnosti. O trendech v zabezpečení nemovitostí pak budou hovořit zástupci ministerstva vnitra na semináři Bezpečný domov. Na semináři Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT se pak bude řešit stavba dostupného bydlení.
Ve středu se uskuteční konference ABF a Svazu podnikatelů ve stavebnictví s tématem "Plán (b)ydlení: Jak skutečně zdostupnit bydlení v Česku?". Zájemci budou moci navštívit také konferenci Stínicí technika v historických budovách a přednášku o používání nových technologií v nátěrových hmotách, kterou pořádá Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů, nebo se zúčastnit přednášky o využití nanotechnologií.
Seminář na téma požární bezpečnost staveb se uskuteční na veletrhu ve čtvrtek a Národní centrum stavebnictví 4.0 pak uspořádá konferenci Udržitelnost stavebnictví. Součástí čtvrtečního programu budou i přednášky zaměřené na vytápění bytových domů tepelnými čerpadly, či jak na novostavbu a rekonstrukci rodinného domu podpořenou z dotace Nová zelená úsporám. Zájemcům se představí také dům Samorost vytvořený z organického odpadu a podhoubí.
V pátek se bude konat série přednášek Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) zaměřených na dřevostavby. Centrum pasivního domu připraví přednášku 'Desatero pasivního domu' a odborník Filip Řehák představí příklad z praxe pod názvem 'Modernizace rodinného domu do pasivního standardu'. Poslední den v sobotu pak opět zazní přednášky od ADMD a Centra pasivního domu. Navíc se bude představovat ekonomická rekonstrukce koupelen či prezentace pasivní dřevostavby Dům s vodním světem. Státní fond životního prostředí pak představí současnou podobu dotací na úsporné bydlení.
V loňském roce veletrh For Arch navštívilo 38.670 lidí a účastnilo se jej 385 vystavovatelů z 25 zemí světa.